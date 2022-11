Adrian Mutu, în extaz după egalul dintre Rapid și CS „U” Craiova. Antrenorul și-a lăudat jucătorii, după revenirea de la 0-2

Rapid a remizat, sâmbătă, în Giulești, scor 2-2, cu CS „U” Craiova, în etapa a 18-a a Ligii I. Oaspeții au condus după reușitele lui Al. Crețu (5) și Baiaram (19), gazdele au revenit după golurile înscrise de Albu (24) și Dugandzici (72). La finalul confruntării, Adrian Mutu, tehnicianul echipei Rapid și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o contra oltenilor.

Rapid a remizat cu CS „U” Craiova, Adrian Mutu, încântat de evoluția elevilor săi

„Am început timorați, s-a simțit presiunea care este asupra noastră. Venim și după înfrângerea din derby și din Cupă. Eram obligați la un rezultat pozitiv. În prima jumătate de oră, Craiova a găsit spațiile , a avut luciditatea de a înscrie.

Apoi am intrat în joc, iar repriza a doua ne-a aparținut. Am fost timorați, cu FCSB a fost altă poveste. E normal când joci în fața unui astfel de public. Fiind și jucători tineri, se simte presiunea.

Am arătat tărie de caracter, am revenit, am terminat meciul în atac. Dacă se mai jucau 10 minute, puteam marca. A fost un meci spectaculos pentru publicul neutru, a fost un meci cum trebuie să se joace între două echipe mari”, a declarat Adrian Mutu.

Multe probleme fizice pentru giuleșteni

„E important să se călească, pentru că nu găsești pe multe stadioane o asemenea presiune. Jocul greșeală așteaptă, dacă nu sunt execuții spectaculoase, atunci se marchează din greșeli. Dar azi, băieții au arătat caracter, atitudine. Dacă vom juca așa, e greu să ne bată cineva”, a mai afirmat tehnicianul echipei din Giulești.

„Albu are ceva muscular. Avem 6 accidentați: Albu, Papeau, Mățan, Crepulja, Emmers, Junior. Aceștia pot fi mereu titulari. Azi am tras de noi până la sfârșit. E bine venită pauza. Vom avea câteva zile pauză, apoi vom reveni, sper să îi am și pe unii dintre cei accidentați.

Deocamdată nu mă gândesc să anulez amicalul cu Brașov. Să vedem ce lot vom avea. Dar un amical e bine venit, voi da posibilitatea unor tineri să joace la echipa mare”, a conchis tehnicianul.