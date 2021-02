Omrani îi salvează pe clujeni! Campionii României au trecut cu emoţii, cu scorul de 1 – 0, de trupa lui Mihai Teja şi au preluat, din nou, şefia în Liga I.

Căpitanul Mario Camora şi ceilalţi coechipieri ai său s-au chinuit mult în disputa cu medieşenii, dar atacantul francez Billel Omrani i-a salvat pe alb – vişinii, printr-un gol marcat cu un sfert de oră înainte de fluierul final al centralului Radu Petrescu.

Antrenorul principal al grupării de la poalele Feleacului, Edi Iordănescu, laudă jocul în viteză şi combinaţiile spectaculoase ale feroviarilor din primele 45 de minute, însă cere, în schimb, mult mai multă atenţie la faza de finalizare.

„Am făcut un joc total în priza repriză, cu foarte multe acţiuni clare de gol. Am reuşit să aducem mingea în careu de multe ori şi am finalizat multe dintre aceste acţiuni, dar nu aşa cum trebuie. Este nevoie să înscriem mai des şi să ducem jocul în direcţia în care ne dorim noi. Este bine că, în cele din urmă, am marcat şi am obţinut, cu emoţii, trei puncte extrem de importante, într-o deplasare grea” a analizat fiul „Generalului” Anghel Iordănescu, desfăşurarea confruntării de la Mediaş.

Iordănescu dă vina pe gazonul de la Cluj. Omrani îi salvează pe clujeni!



Tânărul tehnician în vârstă de 42 de ani nu a uitat nici să trimită câteva săgeţi înspre propria conducere. Iordănescu a criticat dur starea gazonului de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” şi a explicat că acesta îi împiedică pe Păun şi compania să etaleze un fotbal ofensiv de calitate.

„La Mediaş, ne-a avantajat şi terenul. Acasă, gazonul este un inamic pentru noi, dar, aici, am putut să jucăm în viteză. Dacă am fi marcat în prima repriză, atunci probabil că meciul ar fi fost unul mult mai accesibil pentru noi” a precizat antrenorul care, în trecut, s-a aflat şi la timona lui Steaua şi a lui ŢSKA Sofia.

Fiul „Generalului” are emoţii înaintea bătăliei cu FC Argeş

Revenirea de formă a lui Billel Omrani l-a bucurat nespus de mult pe Iordănescu. Acesta face deja planurile pentru partida din etapa viitoare, cu revelaţia FC Argeş.

„Am nevoie de toţi jucătorii să fie valizi. Omrani vine după o perioadă lungă de absenţă. A fost şi accidentat şi bolnav. Iar, la un moment dat, nu se ştia dacă va continua sau nu să evolueze pentru CFR. Pentru noi, urmează un meci greu, cu echipa momentului din Liga I, FC Argeş”, a mai adăugat Edi Iordănescu.