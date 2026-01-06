Soluția revoluționară care oprește hemoragiile în câteva secunde. Varianta descoperită pentru situațiile extreme

În cazurile medicale critice, hemoragiile masive rămân printre cele mai periculoase situații, iar rapiditatea intervenției poate decide soarta pacientului. Din acest motiv, oamenii de știință lucrează la soluții care să poată fi aplicate imediat, inclusiv pe răni adânci sau cu forme neregulate, și care să acționeze eficient chiar și atunci când condițiile din teren sunt dificile.

O echipă de la Institutul coreean pentru Științe și Tehnologii Avansate (KAIST) a anunțat dezvoltarea unui nou agent hemostatic sub formă de pulbere, capabil să oprească sângerarea prin simpla pulverizare direct pe rană — o tehnologie gândită pentru a crește șansele de supraviețuire în traumatisme severe, accidente majore sau chiar în zone de conflict.

Potrivit cercetătorilor, substanța creează o peliculă puternică de hidrogel la doar o secundă după aplicare. Scopul proiectului a fost obținerea unui produs simplu, stabil la depozitare și capabil să se întărească foarte repede, inclusiv în medii dure, pentru a permite controlul sângerărilor imediat, la locul incidentului.

Produsele hemostatice de tip plasture, utilizate frecvent în prezent, pot fi dificil de aplicat pe răni profunde sau cu forme complexe, iar sensibilitatea lor la temperatură și umiditate impune condiții stricte de păstrare.

În acest context, cercetătorii de la KAIST au conceput un hemostatic sub formă de pulbere care să poată fi folosit pe răni mari, neregulate sau adânci, astfel încât un singur produs să acopere situații variate.

Pulberile existente acționează în principal prin absorbția sângelui și formarea unui strat de protecție. Pentru a depăși aceste limite, echipa a ales să exploateze reacțiile ionice din sânge.

Produsul descris, „AGCL”, combină materiale naturale biocompatibile – alginat și gumă gellan, care reacționează cu calciul pentru a produce gelificare rapidă, alături de chitosan, ce se leagă de componentele sângelui pentru a intensifica hemostaza chimică și biologică.

Conform autorilor, pulberea interacționează cu cationi precum calciul și se transformă în gel în aproximativ o secundă, sigilând eficient plaga.

Structura sa internă tridimensională permite absorbția unei cantități de sânge de peste șapte ori mai mari decât propria greutate (725%), ceea ce îi conferă eficiență chiar și în hemoragii abundente. Testele au arătat performanțe superioare față de unele produse comerciale și o rezistență adezivă de peste 40 kPa, descrisă ca fiind suficientă pentru a suporta o apăsare fermă.

AGCL este realizată exclusiv din materiale de origine naturală. În evaluările raportate, a prezentat o rată de hemoliză sub 3%, o viabilitate celulară mai mare de 99% și un efect antibacterian de 99,9%, ceea ce susține utilizarea ei în contact direct cu sângele.

În experimentele animale, cercetătorii au observat procese de regenerare tisulară accelerate, precum și formarea de vase de sânge și colagen.

În scenarii chirurgicale care simulau leziuni hepatice, cantitatea de sânge pierdută și timpul necesar obținerii hemostazei au scăzut considerabil față de alte soluții hemostatice, iar parametrii funcției hepatice au revenit la normal în două săptămâni. Evaluările toxicologice nu au indicat efecte negative sistemice.

Un alt rezultat important menționat este menținerea performanței timp de doi ani, inclusiv la temperatura camerei și în condiții de umiditate ridicată, ceea ce permite utilizarea imediată în situații dificile, precum intervențiile de urgență sau dezastrele.

Deși a fost dezvoltată inițial în context militar, tehnologia are potențial de aplicare larg în medicina de urgență și în mediile cu acces medical limitat, de la intervenții rapide până la controlul sângerărilor în proceduri chirurgicale.

Cercetătorii afirmă că speră ca această soluție să devină un instrument de salvare atât pentru domeniul apărării, cât și pentru medicina civilă. Rezultatele au fost publicate în revista Advanced Functional Materials.