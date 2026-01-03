Socialista care a criticat un conservator celebru și un titan al culturii românești pe motiv de misoginism

România a cunoscut numeroase femei care au făcut carieră socială, politică și culturală într-o lume a bărbaților. Modernizarea României a atras după sine și implicarea femeilor în politică. Politica era o ocupație văzută drept un privilegiu al bărbaților. Este cazul socialistei Sofia Băncilă, sora cunoscutului pictor Octav Băncilă.

Sofia Băncilă s-a născut la 14 septembrie 1856, în Botoșani. Ea a fost fiica unor răzeși relativ înstăriți din Moldova. Așa se poate justifica puterea financiară a familiei care a trimis-o pe tânăra Sofia pentru a studia la Pensionul ”Glowaska” din orașul natal. În 1874, Sofia Băncilă a devenit soția lui Ioan Nădejde. Acesta a fost un om politic, jurnalist de orientare socialistă. Cei doi s-au înțeles foarte bine pe plan personal și cultural. A rămas cunoscut faptul că din căsătoria lor rezultând șase copii.

La Iași, Sofia Nădejde va coordona publicația ”Evenimentul literar”, în 1884. Tot din 1884, ae decide să se stabilească în București, alăuri de numeroasa ei familie. La București. Sofia Nădejde va ține prelegeri muncitorilor în nou înființatele cluburi socialiste.

În 1897, după mai multe astfel de prelegeri, Sofia Nădejde a cunoscut o mare popularitate. A fost aleasă Președinta celui de-al patrulea congres al Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România. Așadar, Sofia Nădejde a ajuns prima femeie aleasă în calitate dee conducător al congresului unui partid politic din România la finalul secolului al XIX-lea.

Socialista Sofia Nădejde nu s-a mulțumit să fie mamă, soție, gospodină! A considerat că putea fi mult mai mult! Experiența i-a fost de ajutor, ea devenind un publicist redutabil. În paginile ”Femeii Române”, Sofia Nădejde a militat activ pentru feminism. Celebritatea publică a Sofiei Nădeje a venit într-un mod neașteptat și considerat revoluționar! Sofia Nădejde i-a dat replica lui Titu Maiorescu. Acesta era deja un mare critic literar și militant pentru schimbare și modernizare, un om politic conservator, ajungând la un moment dat chiar și lider de guvern (guvernarea junimistă). Se știa că Titu Maioresu a fost un misogin incorigibil.

Titu Maiorescu a susținut deschis inferioritatea femeii față de bărbat, din cauza faptului că ”femeia ar avea din naștere un creier mai mic” decât al bărbatului. Sofia Nădejde a luat o poziție în mod deschis, argumentând științific falsitatea tezei lui Maiorescu, ceea ce i-a atras o puternică popularitate. Sofia Nădejde a dărâmat halucinanta credinţă a criticului prin argumente științifice.

În epocă, Sofiei Nădejde i se spunea ”Coana Pica”. Sofia Nădejde și-a susținut soțul în toate acțiunile politice, femeile neavând atunci drept de vot. Ioan Nădejde a fost ales deputat socialist în colegiul al III-lea. Votul cenzitar și predominanța ideilor novatoare în cadrul programului Partidului Național Liberal au determinat ca partidul socialiștlor (PSDMR, fondat în 1893) să nu aibă popularitate și forță politică în rândul muncitorilor și țăranilor care nu aveau drept de vot.

Ioan Nădejde a trecut în cele din urmă la PNL, fapt ce a dus la moartea politică a socialismului românesc. Asta, în condițiile ridicării radicalismului socialist rus și a izbucnirii Primului Război Mondial. Votul universal din 1919 a apărut deja când socialismul ca noțiune fusese acaparat complet de către bolșevicii comuniști din Rusia, prin agenții lor care se stabiliseră de mulți ani în România.

Sofia Nădejde s-a remarcat, evident, ca scriitoare. Opera Sofiei Nădejde a fost compusă din mai multe nuvele, piese de teatru și chiar din romane. Sofia Nădejde murit la aproape 90 de ani, la data de 18 iunie 1946, îm București.