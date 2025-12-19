Sistemul de pensii, în fața unei noi provocări. Schimbări inevitabile

Zeci de mii de muncitori extracomunitari aduși anual în România ar putea pune presiune majoră pe sistemul național de pensii, avertizează Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa.

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a declarat că numărul persoanelor din spațiul extracomunitar care lucrează în România și care vor acumula 15 ani de muncă reprezintă o potențială provocare pentru sistemul național de pensii.

„Un șoc mare va fi reprezentat de persoanele extracomunitare care intră în sistemul pieței românești de muncă. Problema este că cei care au venit sunt undeva pe la o vârstă medie, iar conform legii, după 15 ani de muncă au dreptul la pensie și la toate asigurările sociale. La ora actuală discutăm de aproximativ 800.000“ a declarat liderul Cartel Alfa, pentru DC News.

Hossu a precizat că majoritatea muncitorilor provin din sectoare precum curieratul și HoReCa, dar sunt și persoane cu studii superioare. În prezent, aproximativ 800.000 de extracomunitari se află în această situație.

Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a menționat că angajații străini provin din țări precum Pakistan, India, Bangladesh și China. Acesta a vorbit despre unele conflicte apărute la locul de muncă din cauza salariilor scăzute.

Hossu a relatat un caz în care angajații chinezi s-au revoltat împotriva patronatului român, folosind furculițele. Astfel de incidente apar de regulă în sectoarele care necesită muncă manuală intensă.

Bogdan Hossu a explicat că, deși salariile angajaților străini sunt relativ mici, contribuțiile lor la pensie vor fi calculate la nivelul salariului minim. Astfel, conform formulei actuale, acestea vor fi sub pensia socială și nu vor aduce puncte de stabilitate, care necesită un minim de 25 de ani de muncă.

Liderul sindical a precizat că majoritatea muncitorilor extracomunitari rămân în România, iar doar 4-5% pleacă spre alte țări din UE. Influxul anual de aproximativ 100.000 de persoane reprezintă un șoc constant pentru sistemul social românesc.