Sindromul Tourette, o afecțiune care poate transforma viața într-un calvar. La ce vârstă e diagnosticat

Adolescenți. Sursa foto: Freepik
Sindromul Tourette este o afecțiune a sistemului nervos, care îi determină pe cei afectați să își manifeste diverse ticuri. Care sunt zvâcniri bruște, mișcări sau sunete pe care oamenii le fac în mod repetat. Persoanele care au ticuri nu își pot opri corpul să facă aceste lucruri, conform cdc.gov.



De exemplu, o persoană ar putea continua să clipească din nou și din nou. Sau o persoană ar putea scoate un mormăit fără să vrea.

A avea ticuri este ca un sughiț. Chiar dacă s-ar putea să nu vrei să sughiți, corpul tău o face oricum. Uneori oamenii se pot opri din a face un anumit tic pentru un timp, dar este foarte greu. În cele din urmă, persoana trebuie să-și exibe ticul.

În cazul sindromului Tourette există două tipuri de ticuri: motorii și vocale. Ticurile motorii sunt mișcări ale corpului. Exemplele de ticuri motorii includ clipirea, ridicarea din umeri sau smucirea unui braț. Cele vocale includ fredonat, dregerea vocii sau strigătul unui cuvânt sau a unei frază, în unele cazuri, obscenă.

Creier

Creier. Sursa foto: Pixabay

Care sunt simptomele

Ticurile simple implică doar câteva părți ale corpului. Exemplele de ticuri simple includ mijirea ochilor sau adulmecarea. Cele complexe implică de obicei mai multe părți diferite ale corpului și pot avea un model. Un exemplu de tic complex este balansarea capului în timpul smucirii unui braț, apoi sărit în sus.

Principalele simptome sunt ticurile. O persoană poate avea ticuri care variază de la ticuri simple, temporare, care durează câteva săptămâni sau luni, până la multe ticuri complexe care sunt de lungă durată. Simptomele încep de obicei când un copil are vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani. Primele indicii sunt adesea ticuri motorii care apar în zona capului și gâtului.

Tipurile de ticuri și cât de des le manifestă o persoană se schimbă foarte mult în timp. Chiar dacă simptomele ar putea să apară, să dispară și să reapară, aceste afecțiuni sunt considerate cronice.

Ce se întâmplă în multe cazuri la adolescență

În cele mai multe cazuri, frecvența scade în timpul adolescenței și la începutul vârstei adulte și uneori dispar complet. Cu toate acestea, mulți oameni cu Tourette experimentează ticuri la vârsta adultă și, în unele cazuri, ticurile se pot agrava cu trecerea anilor.

Multe persoane cu au ticuri care nu le stau în calea vieții de zi cu zi și, prin urmare, nu au nevoie de niciun tratament. Cu toate acestea, medicamentele și tratamentele comportamentale sunt disponibile, dacă ticurile provoacă durere sau răni, interferează cu școala, munca sau viața socială sau provoca stres.

