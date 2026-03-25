Simulare Bacalaureat 2026. Elevii de liceu susțin proba la alegere a profilului. Calendarul complet al examenelor din iunie
Elevii de liceu susțin miercuri, 25 martie, proba la alegere a profilului și specializării din simularea examenului de Bacalaureat 2026. În funcție de profil, candidații pot alege să susțină examenul la una dintre disciplinele din programa specifică, arată Ministerul Educației. Elevii de la profilul real pot opta pentru Fizică, Biologie, Chimie sau Informatică, iar cei de la filiera teoretică au avut de ales între Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie sau Filosofie.

Simulare Bacalaureat 2026. Zi cu emoții pentru liceeni

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00, când sunt deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar timpul este calculat din momentul distribuirii subiectelor. Elevii pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate.

După predarea lucrărilor, acestea sunt scanate în prezența elevilor, iar asistenții verifică corectitudinea numărului de pagini și lizibilitatea documentelor înainte de a fi încărcate pe platforma dedicată evaluării.

Când vor fi afișate rezultatele

Peste 113.100 de elevi au participat marți la proba obligatorie a profilului, în timp ce peste 24.600 au absentat.

Simularea a fost organizată în 1.368 de unități de învățământ, reprezentând 95,87% din total, iar în 59 de licee, unde învață peste 6.400 de elevi de clasa a XII-a, nu s-a desfășurat examenul.

Simularea se va încheia cu proba la Limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi comunicate pe 3 aprilie.

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Evaluarea competențelor se va desfășura astfel:

  • 8–10 iunie – competențele lingvistice de comunicare orală în limba română
  • 10–11 iunie – competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă
  • 11–12 iunie – competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  • 15–17 iunie – competențele digitale.

Probele scrise vor avea loc astfel:

  • 29 iunie – Limba și literatura română
  • 30 iunie – proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – proba la alegere a profilului și specializării
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile pot fi depuse imediat. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se va face între 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie.

