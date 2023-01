Simona Țăranu a spus care este secretul pentru o siluetă de invidiat. Frumoasa prezentatoare nu mănâncă asta sub nicio formă

Simona Țăranu a dezvăluit care sunt regulile pe care le respectă pentru a avea o siluetă de invidiat. Prezentatoarea știrilor de la DigiSport a spus că face foarte multă mișcare. Vedeta în vârstă de 34 de ani are în propria casă o adevărată sală de fitness. Simona a mărturisit că și-a schimbat alimetația în urmă cu mulți ani. Ea a redus destul de mult consumul de zahăr.

Mai mult decât atât, prezentatoarea a mai adăugat că nu consumă carne de ceva ani. Acesta este unul dintre secretele pentru care are o siluetă de invidiat. „Fac sport mult, acasă. Am bandă, am bicicletă. Am gantere reglabile. Mănânc porții foarte mici. În afară de carne, nu mănânc carne de mai bine de 11 ani, mănânc cam orice. Și încerc să nu mănânc după ora 18”, a explicat Simona Țăranu

Care sunt dorințele Simonei Țăranu pentru anul 2023

Simona Țăranu nu a mai prezentat atât de des știrile din sport de la Digi. Ea a ales să meargă la diverse evenimente, iar pe unele dintre ele chiar le-a prezentat. Vedeta a mărturisit că acest lucru a reprezentat un plus pentru cariera ei. În plus, ea își dorește ca în anul 2023 să continue pe același drum. „Am ieșit din zona de confort, am avut proiecte. Am prezentat evenimente… Și, cumva, faptul că am ieșit din studio și m-am apropiat de oameni pentru mine a fost altceva, în sensul că rezonez cu energia lor”, a spus vedeta.

Ea a subliniat că se bucură că DigiSport a început să fie un program din ce în ce mai urmărit. În plus, faptul că sportul unește oamenii este un lucru bun indiferent dacă există intrigi sau controverse. „Sportul e ca un limbaj comun, ne aduce împreună. Mi-am dorit foarte mult, într-adevăr, să merg pe partea asta de prezentare de evenimente și în 2023 să continui așa, și cu social media”, a mai spus Simona Țăranu pentru FANATIK.