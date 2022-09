Una dintre cele mai frumoase prezentatoare din România a început cu stângul în televiziune. Experiența care a marcat-o profund

Simona Țăranu, în vârstă de 34 de ani, a urmat cursurile Colegiului Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ. Ulterior, s-a mutat la Bucureşti unde a studiat Cinematografie şi Televiziune la Universitatea Media.

„Eu îmi doream în televiziune”

Prezentatoarea știrilor sportive de la Digi a mărturisit că atunci când a venit în București la facultate, primii doi ani au fost cei mai grei. Ea a adăugat că pe atunci profesorii îi îndemnau să nu aștepte să termine facultatea pentru a se angaja.

Deși colegii ei s-au angajat și în producții de telenovele, ea își dorea în televiziune pentru că știa că are un parcurs mai lung. „Proiectele din film sunt, de obicei, limitate”, a spus aceasta.

În continuare, prezentatoarea TV a povestit despre experiență de angajare la un post de televiziune.

„Am ajuns la Digi, n-a fost ușor. Înainte am ajuns la o altă televiziune, mult mai mare pe atunci, m-am dus modest îmbrăcată. Mi-am luat o cămășuță, o pereche de blugi, niște pantofi fără toc, mi-am prins părul.

Am dat o probă, nu știam ce caut acolo, pentru că au venit fete foarte frumoase, înalte, cu rochițe, poșete. Când mă uitam, am zis că efectiv sunt fata de la țară. Am dat proba, m-am dus la redactorul-șef, m-a chemat în birou, și mi-a zis «Îmi pare rău că ești profi, dar nu ești sexy»”, a dezvăluit Simona Țăranu, potrivit gsp.ro.

Gafele din televiziune

Simona Țăranu a vorbit și despre momentul în care a făcut o greșeală în direct, fără ca măcar să își dea seama. Ea l-a numit pe Raed Arafat, Rafael Nadal.

„Nu am înțeles ce s-a întâmplat, pentru că era o inormație de ultimă oră, am venit cu repeziciune din redacție. Am spus tâmpenia asta, că practic nu e nicio glumă, nicio bâlbă, e o gafă în toată regula. Eu nu mi-am dat seama ce am zis.

În momentul în care am ieșit din jurnal, am ajuns în redacție, toată lumea calmă. La un moment dat, țin minte că a venit cineva, vine și zice „Băi, dar tu i-ai zis Rafael Nadal? zic: Ce-am zis? Nu, mai uită-te odată. Ba da, așa ai zis.” S-a uitat și-așa am zis”, a explicat Simona Țăranu citată de Gândul.