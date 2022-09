O prezentatoare TV a suferit un accident vascular în direct. A fost chemată ambulanța. Video

Prezentatoarea americană Julie Chin, de la canalul KJRH-TV, a suferit, în timp ce prezenta știrile, un accident vascular cerebral. Ea a început să aibă dificultăți de vorbire în momentul în care povestea despre lansarea misiunii Artemis.

Chiar dacă a încercat să continuă să citească, Chin și-a dat seama că ceva nu este în regulă și nu a mai putut continua. A încercat să continue să citească, apoi şi-a dat seama că nu poate merge mai departe.

„Îmi pare rău. Ceva nu este în regulă în această dimineață, îmi cer scuze, o să predau legătura meteorologului nostru”, a declarat prezentatoarea TV.

La scurt timp după acest incident, Julie Chan a transmis un mesaj pe o rețea de socializare în care a precizat că starea ei de sănătate este bună.

Cu toate acestea, ea a insistat asupra vigilenței care trebuie avute în cazul primelor semne ale unui accident vascular cerebral.

„Ceea ce mi s-a întâmplat părea să vină din senin. M-am simțit bine înainte de a intra în platou. Apoi, în timpul jurnalului, au început să apară simptomele. În primul rând, mi-am pierdut vederea parțială la un ochi. Puțin mai târziu, mâna și brațul mi-au amorțit. Știam că am o mare problemă când gura mea a refuzat să rostească cuvintele de pe prompter”, a spus prezentatoarea.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

— Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022