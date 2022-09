Victor Ponta, vestitorul apocalipsei energetice: „Nu o să avem bani să plătim întreținerea”. Video

În ultima vreme, Victor Ponta, fostul premier PSD, a devenit un fel de profet al apocalipsei, anunțând cele mai mari dezastre pentru România. Ultimele sale declarații vizează criza energetică. În opinia fostului premier, gazul va deveni atât de scump încât românii vor prefera să îngheţe în case.

Este și mesajul pe care îl transmite un clip înregistrat de Gazprom, compania rusească de furnizare a gazelor, după ce a decis să suspende livrările. Rusia a amenințat că nu va relua livrările de gaze pentru Europa decât dacă Occidentul va ridica sancțiunile pe care i le-a impus după invadarea Ucrainei.

„Eu nu cred că moare Gazprom de grija noastră. Problema e cum am ajuns în situația asta. Dacă noi i-am sancționat pe ruși, de ce ne mai supărăm pe ei că ne taie gazul? Între timp, mai vreau să spun ceva. S-a oprit Nord Stream pentru că Germania a devenit o țară de reziști, care are că scop să salveze Ucraina. În schimb s-a mărit cantitatea de gaze care trece prin Ucraina. Ucrainenii incasează taxe de tranzit și își iau și gaz pentru ei din Rusia”, a declarat Victor Ponta.

Oamenii vor renunța la încălzirea cu gaze

Victor Ponta susține că gazele vor fi atât de scumpe în perioada anotimpului rece, încât oamenii vor renunța singuri la încălzire ca să nu plătească facturile foarte mari.

„În America nu o să înghețe nimeni, în China nu o să înghețe nimeni, nici în Turcia. O să îngheţe în Europa, dar nu în toată că unii europeni sunt mai deştepti, unii mai proști. Ghiciți în care parte ne aflăm noi, la cei mai proști că o să avem și gazul nostru și tot o să înghețăm. O să avem rezerve cât să nu ne fie frig în casă dar nu o să avem bani să plătim întreținerea.

Gaz o să fie să încălzim apartamentul dar o să fie atât de scump că o să-l oprească lumea. Ce facem cu firmele? Omul o să aibă cald în casă dacă are bani de întreținere, dar nu o să mai aibă unde să meargă să lucreze. Eu nu sunt un om sărac, am vazut cât mi-a venit întreținerea în august, am înmulțit de trei ori cu decembrie și am zis să ne mutăm undeva la tropice, unde e cald”, a mai spus fostul premier la România Tv.

Guvernul a extins perioada plafonării preţurilor la energie electrică şi gaze naturale de la 1 aprilie 2023 până la 31 august 2023. Executivul a stabilit pentru furnizori un plafon maxim de decontare de către bugetul de stat al megawatt-ului de energie electrică la 1.300 de lei.

Victor Ponta a prognozat apocalipsa economică

La începutul lunii august, Victor Ponta prevestea apocalipsa economică pentru România. El spunea că țara noastră nu are nici o șansă să iasă din criză și că aceasta se va adânci. Fostul premier acuza membrii guvernului care nu înțeleg economia și care adoptă măsuri menite să o îngroape.

Victor Ponta a dat vina pentru dezinteresul față de situația economică pe președintele Klaus Iohannis, dar și pe premierul Nicolae Ciucă. Cei doi, spune Ponta, nu au abordat și nu par interesați să abordeze problemele de natură economică cu care se confruntă România.

„Daca va uitati la declaratiile preşedintelui, ale premierului din ultimele două luni, nu e nicio declaraţie despre ce facem cu inflaţia. A zis dl Iohannis că inflaţia e din cauza lui Putin. Ce facem cu economia, cu investitorii, cu producătorii români? Păi să ajutăm Ucraina. Probabil nu e un subiect pentru alegătorii români. În SUA, primul subiect este preţul la carburanţi, al doilea subiect este preţul la şcoli, al treilea subiect salariile şi inflaţia. La noi nu există subiectul ăsta, economia, şi probabil că nu-i interesează pe alegători, nu votează”, a declarat Victor Ponta.