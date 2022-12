Simona Halep, sabotată neintenționat. A fost depistată persoana care a manipulat accidental suplimentul care conținea subtanța interzisă

Strategia apărării Simonei Halep este tot mai bine definită și există speranțe că procesul de dopaj ar putea avea, până la urmă, un rezultat favorabil acesteia, potrivit Prosport.

„O altă persoană a recunoscut că nu știa sau nu bănuia și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să știe sau să bănuiască deloc că a manipulat, involuntar, produse contaminate cu «Evrenzo» (a cărui substanță activă este Roxadustat) ingerate de Simona Halep, în contradicție cu dovezile de mare precauție ale sportivei”, este baza demonstrației prin care avocații români și francezi ai Simonei particularizează apărarea prin probe, teste, analize și documente furnizate de cea mai cunoscută agenție cu servicii de laborator din Franța.

Perioada de suspendare a Simonei Halep ar putea fi anulată

„Gradul de vinovăție sau neglijență nu este suficient de semnificativ pentru a fi determinant ca să impună vreo sancțiune Simonei Halep pentru încălcarea reglementărilor antidoping”, este solicitarea pe care avocații fostului număr 1 mondial au pregătit-o a fi susținută, personal, de româncă în fața panelului de trei arbitri constituit de Sports Resolutions, tribunalul independent londonez unde constănțeanca va încerca să distrugă acuzația de dopaj cu Roxadustat.

Agenția franceză de toxicologie și farmacologie angajată de Simona Halep a stabilit că roxadustatul a ajuns în organismul sportivei prin intermediul unui supliment alimentar. Nicăieri în prospect sau pe etichetă nu se menționează însă că acest supliment ar putea conține, chiar și accidental, urme de roxadustat. Simona Halep nu a știut astfel că a ingerat o substanță interzisă.

Ridicarea suspendării

Faptul că pe eticheta suplimentul alimentar nu este menționată o posibilă contaminare cu roxadustat ar putea să o ajute pe Simona Halep. „Asta ar putea s-o ajute să obțină o ridicare provizorie a suspendării, în vreme ce speța se va judeca în continuare. Ar putea să participe, deci, la turneele de început de an.

Pentru subsemnatul nu e o surpriză că roxadustatul a fost ingerat de Simona fără știrea ei. Am spus și am repetat de la bun început, cât de ferm am putut, că nu pot să cred că Simona s-a dopat.

Însă faptul dă de gândit. Cum să fie „contaminat” un supliment alimentar, în sensul că roxadustat e înăuntru, dar nu e scris pe etichetă, nici pe prospect, nici pe internet. Un supliment alimentar!? Roxadustat e ou, lapte sau zahăr, substanțe care sunt trecute ca posibil prezente în cantități foarte mici pe unele produse alimentare?“, a scris Cristian Tudor Popescu, în editorialul său de pe gsp.ro.