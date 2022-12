Răsturnare de situație în cazul Simonei Halep. Cum ar putea scăpa de suspendarea provizorie

Agenția franceză de toxicologie și farmacologie angajată de Simona Halep a stabilit că roxadustatul a ajuns în organismul sportivei prin intermediul unui supliment alimentar. Nicăieri în prospect sau pe etichetă nu se menționează însă că acest supliment ar putea conține, chiar și accidental, urme de roxadustat. Simona Halep nu a știut astfel că a ingerat o substanță interzisă.

Ridicarea suspendării

Faptul că pe eticheta suplimentul alimentar nu este menționată o posibilă contaminare cu roxadustat ar putea să o ajute pe Simona Halep. „Asta ar putea s-o ajute să obțină o ridicare provizorie a suspendării, în vreme ce speța se va judeca în continuare. Ar putea să participe, deci, la turneele de început de an.

Pentru subsemnatul nu e o surpriză că roxadustatul a fost ingerat de Simona fără știrea ei. Am spus și am repetat de la bun început, cât de ferm am putut, că nu pot să cred că Simona s-a dopat.

Însă faptul dă de gândit. Cum să fie „contaminat” un supliment alimentar, în sensul că roxadustat e înăuntru, dar nu e scris pe etichetă, nici pe prospect, nici pe internet. Un supliment alimentar!? Roxadustat e ou, lapte sau zahăr, substanțe care sunt trecute ca posibil prezente în cantități foarte mici pe unele produse alimentare?“, a scris Cristian Tudor Popescu, în editorialul său de pe gsp.ro.

Caz penal

Jurnalistul spune că firma care a produs acest suplimentar alimentar riscă chiar și acuzații penale în acest caz. „E vorba de un medicament rar, de uz spitalicesc restricționat pentru cazuri grave și periculos prin efectele adverse – cum și de ce să se strecoare pe șest într-un supliment alimentar comercializat pentru consum sportiv, și de fapt, public?

Firma care ar produce așa ceva s-ar face vinovată penal, chiar criminal. Poate fi dată în judecată și condamnată la niște arestări și despăgubiri uriașe!“, a mai scris Cristian Tudor Popescu.