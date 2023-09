Ultima șansă pentru Halep. Simona mai are „opțiunea nucleară”

Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani pentru dopaj. Simona poate pierde încă un an de zile în așteptarea sentinței, prin urmare sezonul 2025 va fi compromis și este foarte posibil să rateze și sezonul 2026 în cazul în care apelul fostului număr 1 mondial va fi respins. Halep ar putea reveni pe principalele arene de tenis în octombrie 2026, la vârsta de 35 de ani.

Halep poate scăpa de suspendare dacă ar dezvălui numele unui sportiv despre care ar deține informații concrete că s-a dopat. Aspect stipulat în articolul 10.7.1. din programul de antidoping. Pe de altă parte Simona Halep ar fi scăpat doar cu un avertisment în situația în care ar fi dovedit faptul că a fost victima unei contaminări, fără intenție și fără elementul de neglijență.

Din păcate sportiva din Constanța nu a putut furniza argumente în acest sens. Testele de laborator au demontat această variantă. Simona Halep a fost suspendată din circuitul WTA pe 7 octombrie 2022, după ce a fost testată pozitiv pentru Roxadustat, o substanță interzisă pentru sportivi.

La aproape un an de la suspendare, Simona a primit cu mâhnire decizia tribunalului independent. Simona Halep a primit o suspendare de 4 ani din tenis, însă româncă va contesta decizia la TAS. Avocatul din România al sportivei , Bogdan Stoica a subliniat faptul că cei de la ITIA au refuzat să coopereze în cazul Simonei, deși atât Simona cât și reprezentanții ei au arătat deschidere în acest sens.

Un alt campion al României David Popovici a vorbit la rândul său despre cazul de dopaj al Simonei. Înotătorul român a explicat cum se ține deoparte de suplimentele nepotrivite dar și de alte substanțe periculoase.

Popovici, a explicat că singurele suplimente pe care le ia sunt cele obișnuite accesibile tuturor. Vitamina C, vitamina D și alte chestii pe care le iau sportivii adică Beta-alanină.

„Uite, ăsta e un lucru despre care am fost întrebat de unul dintre șoferii de Taxi cu care am mers. Iau suplimente absolut obișnuite, ceva ce ia aproape toată lumea, vitamina C, vitamina D și încă niște chestii. Cum să explic, lucruri pe care trebuie să le ia sportivii, cum ar fi Beta-alanină.

Nu sunt un expert, sunt suplimente pe care le-am stabilit împreună cu nutriționistul și cu antrenorii mei. Toate sunt certificate anti-doping. Ăsta este un aspect foarte important.

Creatina am perioadă în care iau, am perioade în care e nevoie să creștem cumva masa musculară. E foarte bună și pentru creier. Fac destul de des niște analize, unele mai degrabă sportive unde mi se recoltează din deget destul de mult sânge”, a explicat David Popovici în podcastul Starea Nației.