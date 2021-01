Simona Halep, numărul doi mondial, a postat luni pe pagina sa de Twiter o fotografie în care se odihnește după un antrenament, cu o rachetă în mâini, însoțită de un mesaj. „Ultimul înainte .. Australiaaaa @darren_cahill venim”.

Este cunoscut faptul că Simoan este antrenată de australianul Daren Cahill. Turneul din ianuarie, Australian Open, primul de mare șlem al anului 2021, se desfășoară chiar acasă la antrenor.

Last one before.. Australiaaaa 🙃 @darren_cahill we are coming 💪🏼🤸🏼‍♀️ pic.twitter.com/l5Hms4qdSh

