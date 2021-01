update: În legătură cu protestul din faţa Ministerului Sănătății, Jandarmeria a făcut următoarele recomandări: „(…) Din rațiuni de sănătate publică, recomandăm participanților să păstreze distanța fizică față de celelalte persoane și să poarte în mod corespunzător masca de protecție.

Reamintim faptul că, pe timpul stării de alertă, conform legii, numărul participanților la orice fel de întruniri în spații deschise trebuie să fie de maximum 100 de persoane.

În continuare, jandarmii vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării acestui eveniment.”

Conform Antena 3, la protestul în care susţinătorii AUR cer demisia lui ministrului Sănătăţii sunt între 350 şi 400 de persoane. Grupul care a protestat la Ministerul Sănătăţii de îndreaptă spre Matei Balş.

Simion: „Iohannis e la schi şi noi murim în spitale.”

ştirea iniţială: George Simion: „Iohannis e la schi şi noi murim în spitale. Este absent de 6 ani.” Simion a vorbit din faţa Ministerului Sănătăţii, în faţa căruia s-au adunat susţinătorii AUR care solicită demisia ministrului Sănătăţii. La Antena 3, el l-a acuzat pe Iohannis că a plecat la schi la puţin timp după drama de la Matei Balş.

De tirul copreşedintelui AUR nu a scăpat nici şeful DSU, Raed Arafat. Amintim că George Simion l-a somat vineri pe Vlad Voiculescu să-şi prezinte demisia. Cum acest gest nu a venit, reprezentantul AUR şi-a mobilizat susţinătorii pentru a protesta în faţa Ministerului Sănătăţii.

„Presa a relatat despre aceste achiziţii pe care le coordonează Arafat şi privatizările pe care le coordoneaza Voiculescu. Ce propunem urgent…

Generatoarele folosite de Armată sa fie folosite în spitale, pentru că aparatura lor e supraîncărcată. Preşedintele Iohannis e absent de 6 ani. El este la schi şi noi murim în spitale”, a declarat George Simion la Antena 3.

Diana Şoşoacă a reperat vinovaţii pentru tragedia de la Matei Balş

Înaintea intervenţiei lui Simon, şi senatoarea AUR, Diana Şoşoacă, a intervenit telefonic la Antena 3,

Ea a precizat că nu va putea fi prezentă la protestele anunţate de copreşedintele AUR: „Eu nu voi participa pentru că am avut o problemă cu copiii mei şi sunt în afara Bucureştiului. Domnul Voiculescu trebuia să ia atitudine de ieri, nu de azi. Azi este foarte târziu.

Pe vremuri, el iniţia proteste şi cerea demisii. Nu e doar el vinovat. Mai este vinovat şi Raed Arafat, sub conducerea căruia s-au întâmplat foarte multe lucruri rele şi accidente.

moderatoare: Domnul Arafat se ocupă de salvarea oamenilor…

Şi cu ce a salvat Raed Arafat? El s-a ocupat de foarte multe lucruri, dar numai de lucruri bune nu… Şi mai avem un vinovat, pe domnul preşedinte Iohannis.

Şi mai este vinovat întregul aparat din Ministerul Sănătăţii… Îl avem pe domnul Nicuşor Dan, care nu dă apă, nu dă căldură şi trebuie să aducem pături şi aeroterme în spitale…

moderatoare: Nu ştim dacă a pornit de la o aerotermă…

Nu ai voie să pui aeroterme lângă butelii de oxigen. Cu tot respectul… Este un dezastru în spitalele din provincie.

„Iohannis are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi.”

Mi se pare un pic ciudat să repetăm pe toate posturile ce spune domnul profesor Cercel. Degeaba el a făcut acel spital reprezentativ pentru România, în condiţiile în care ceilalţi care ar fi trebuit să-l ajute – când era director – nu l-au ajutat şi nu-şi asumă.

Vom avea în plan şi alte demersuri, dar nu trebuie să-şi dea demisia un singur om… Avem «guvernul meu», ministerul meu… Parlamentul meu nu-l prea mai are (n.r. – cu referire la Iohannis). Şi mai este o problemă: procurorii să înceapă să-şi facă treaba.

Noi suntem înalţi demnitari. Avem dreptul să discutăm despre aceste probleme şi să ne interesăm. În schimb, domnul preşedinte Iohannis a avut voie să intre în incinta spitalului Matei Balş, dar mie, senatoare, mi s-a spus că nu am voie pentru că este anchetă.

El a intrat chiar acolo. Am şi plecat de acolo sperând că el va avea puterea de a fi preşedintele pe care l-au ales românii să conducă.

Din păcate, el conduce doar pe pârtia de schi şi mai are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi. Poporul român e îndoliat domnule Iohannis, iar la schi merge cine are bani, nu poporul român, care de abia mai are ce să mânânce.”

