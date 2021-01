Şoşoacă vrea demisia lui Voiculescu. Şi Iohannis e acuzat pentru tragedia de la Matei Balş. Senatoarea AUR a declarat că nu va putea fi prezentă la protestele anunţate de copreşedintele formaţiunii, George Simion. El anunţase vineri că simpatizanţii AUR vor protesta în faţa Ministerului Sănătăţii dacă Vlad Voiculescu nu-şi dă demisia.

Simion îl consideră pe ministrul Sănătăţii principalul vinovat pentru tragedia de la Matei Balş. În incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș au murit 5 persoane.

Şoşoacă vrea demisia lui Voiculescu

„Eu nu voi participa pentru că am avut o problemă cu copiii mei şi sunt în afara Bucureştiului. Domnul Voiculescu trebuia să ia atitudine de ieri, nu de azi. Azi este foarte târziu.

Pe vremuri, el iniţia proteste şi cerea demisii. Nu e doar el vinovat. Mai este vinovat şi Raed Arafat, sub conducerea căruia s-au întâmplat foarte multe lucruri rele şi accidente.

moderatoare: Domnul Arafat se ocupă de salvarea oamenilor…

Şi cu ce a salvat Raed Arafat? El s-a ocupat de foarte multe lucruri, dar numai de lucruri bune nu… Şi mai avem un vinovat, pe domnul preşedinte Iohannis.

Iohannis şi Nicuşor Dan, acuzaţi pentru tragedia de la Matei Balş

Şi mai este vinovat întregul aparat din Ministerul Sănătăţii… Îl avem pe domnul Nicuşor Dan, care nu dă apă, nu dă căldură şi trebuie să aducem pături şi aeroterme în spitale…

moderatoare: Nu ştim dacă a pornit de la o aerotermă…

Nu ai voie să pui aeroterme lângă butelii de oxigen. Cu tot respectul… Este un dezastru în spitalele din provincie.

Mi se pare un pic ciudat să repetăm pe toate posturile ce spune domnul profesor Cercel. Degeaba el a făcut acel spital reprezentativ pentru România, în condiţiile în care ceilalţi care ar fi trebuit să-l ajute – când era director – nu l-au ajutat şi nu-şi asumă.

Vom avea în plan şi alte demersuri, dar nu trebuie să-şi dea demisia un singur om… Avem «guvernul meu», ministerul meu… Parlamentul meu nu-l prea mai are (n.r. – cu referire la Iohannis). Şi mai este o problemă: procurorii să înceapă să-şi facă treaba.

„Iohannis are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi.”

Noi suntem înalţi demnitari. Avem dreptul să discutăm despre aceste probleme şi să ne interesăm. În schimb, domnul preşedinte Iohannis a avut voie să intre în incinta spitalului Matei Balş, dar mie, senatoare, mi s-a spus că nu am voie pentru că este anchetă.

El a intrat chiar acolo. Am şi plecat de acolo sperând că el va avea puterea de a fi preşedintele pe care l-au ales românii să conducă. Din păcate, el conduce doar pe pârtia de schi şi mai are şi impertinenţa să cheme poporul român la schi. Poporul român e îndoliat domnule Iohannis, iar la schi merge cine are bani, nu poporul român, care de abia mai are ce să mânânce”, a declarat Diana Şoşoacă la Antena 3.

sursa: facebook.com/Diana-Iovanovici-Şoşoacă