Siegfried Mureșan: Conflictul transnistrean nu oprește integrarea, Republica Moldova avansează spre UE

Republica Moldova. Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este blocat de conflictul transnistrean, iar negocierile pot continua chiar și în lipsa unei soluții definitive pentru acest dosar. Declarația a fost făcută de eurodeputatul Siegfried Mureșan în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Potrivit acestuia, deși problema transnistreană va trebui soluționată la un moment dat, actualul context nu împiedică parcursul european al Chișinăului.

„Sigur că, la un moment dat, va trebui să existe o soluție acolo, dar în momentul față de Uniunea Europeană și hotărâtă să avanseze cu integrarea europeană și toate negocierile pe capitole pot merge înainte. Republica Moldova poate fi integrată deja în ramele europene, ca oamenii să simtă beneficiile și înainte de a avea un răspuns la chestiunea transnistreană”, a afirmat oficialul.

Eurodeputatul a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită să susțină Republica Moldova în procesul de reintegrare, însă rolul principal revine autorităților de la Chișinău.

„Rolul hotărător și rolul de lider în acest proces îl au, evident, autoritățile de la Chișinău. Uniunea Europeană este mereu pregătită să ofere susținere, însă rolul de a spune cum dorește să efectueze reintegrarea este al autorităților din Republica Moldova. Uniunea Europeană nu va impune niciodată nimic pe această cale”, a punctat Siegfried Mureșan.

În acest context, autoritățile moldovenești încearcă să contureze o viziune mai clară privind soluționarea conflictului transnistrean. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a confirmat existența unui document informal de tip „non-paper”, transmis partenerilor internaționali.

Acest document schițează posibile direcții de acțiune și are rolul de a genera discuții cu partenerii externi privind opțiunile de reglementare.

Fostul vicepremier pentru reintegrare, Gheorghe Bălan, consideră că inițiativa marchează o schimbare de abordare, prin care Chișinăul își asumă un rol mai activ în identificarea soluțiilor.

„Nu trebuie să așteptăm ca cineva să vină să ne reintegreze țara sau să vină cu idei cum să reintegrăm țara. Aici rolul principal îl are Chișinăul”, a declarat acesta în cadrul aceleiași emisiuni.

Potrivit lui Bălan, documentul include propuneri de instrumente economice și sociale, precum și posibile mecanisme de administrare tranzitorie. Obiectivul este ca procesul de reintegrare să fie sustenabil și atractiv pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului, fără a deveni o povară economică.

Totuși, fostul oficial avertizează că astfel de inițiative ar putea întâmpina rezistență, inclusiv din partea regiunii transnistrene și a Federației Ruse.

„Cel mai probabil partea transnistreană va refuza, Moscova va refuza, pentru că astfel de acțiune, astfel de proiecte ar duce la reintegrarea țării. Interesul lor este de a bloca și de a menține situația în zona gri nesoluționată, în criză și cu alte aspecte negative”, a spus Gheorghe Bălan.

Subiectul reintegrării a fost abordat recent și la Bruxelles, unde vicepremierul Valeriu Chiveri a prezentat partenerilor europeni documentul informal.

Potrivit oficialului, acesta nu reprezintă un plan final, ci „un instrument de consultare a partenerilor externi, o schiță de anumite idei și direcții posibile”, menită să deschidă discuții privind viitoarele soluții pentru conflictul transnistrean.