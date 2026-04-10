Sever Voinescu, despre lupta care trebuie să împace capitalismul și ortodoxia

Relația dintre credința răsăriteană și mecanismele economiei. Un subiect ce a fost dezbătut în timpul unei conferințe desfășurate la Mănăstirea Oașa și difuzate pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Sever Voinescu și Dan Andronic au explorat tensiunile și prejudecățile care marchează dialogul dintre Biserică și spiritul antreprenorial.

Sever Voinescu a început dialogul printr-o mărturisire personală, descriind eforturile sale de peste un deceniu, de a demonstra că între fundamentele ortodoxiei și capitalism nu există o prăpastie insurmontabilă. Publicistul consideră că, la o analiză atentă a eticii creștine, punctele de contact sunt mult mai numeroase decât s-ar putea crede la prima vedere.

„Cumva în cadrul unei preocupări mai largi pe care o am de foarte mult timp, o să-mi permit să încep cu o mică mărturisire. Nu știu de ce, de vreo 10, 12, 15 ani. Mi-am pus în gând să încep o luptă chijotică, de Don Quijote. Și anume, lupta, încercarea de a împăca ortodoxia cu capitalismul. Nu e o terapie ușoară, nu? Și am dat prima bătălie într-un mod și într-un context foarte provocator.”

Experiența directă a lui Sever Voinescu în fața unui auditoriu format din preoți a scos la iveală o realitate surprinzătoare: reticența reprezentanților Bisericii față de concepte fundamentale ale capitalismului, precum inițiativa privată și asumarea riscului. Deși mesajul său încerca să găsească punți de legătură, reacția preoților a fost una de respingere.

„Vreau să spun că am eșuat enorm. Preoții erau, cred că vreo 60. La sfârșit au fost rugați în mod anonim să completeze un chestionar cu vorbitorii. Ce note dau, ce le-a plăcut, nu le-a plăcut. Notele mele au fost catastrofale. Nu mi-a plăcut deloc ce a zis. Eu am și văzut în timpul conferinței, le vedeam atitudinea aceasta.

Și eu vorbeam despre competiție. Vorbeam de ce e important să transmită oamenilor, chiar și în predicile din cazul acesta, liturghiei, să transmit oamenilor ideea inițiativei, asumați-vă riscuri, ieșiți în competiție, aveți o idee, nu vă opriți! Continuați așa mai departe și erau foarte opaci la aceste idei preoți.”

Dincolo de percepția individuală, discuția de la Mănăstirea Oașa a atins și latura sociologică a problemei. Există studii internaționale care susțin ideea că popoarele ortodoxe ar fi mai degrabă înclinate către modele economice colectiviste, o viziune care influențează direct modul în care este perceput succesul financiar în societatea românească.

„Mulți oameni de afaceri din România s-au lovit, probabil, de această prejudecată, care spune că, de fapt, ortodoxia, credință, spirit e incompatibilă cu capitalismul. Mulți citează un raport al Băncii Mondiale din 2018, care spune că Ortodoxia a fost și este mai receptivă unui model de organizare economică specific comunismului. Prin urmare nu este receptivă unui sistem economic organizat capitalist. Și mai spunea acest raport că în țările neortodoxe oamenii sunt mai fericiți decât în țările ortodoxe. Adică cu capitalism ești mai fericit.”