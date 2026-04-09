Activitatea submarinelor Rusiei în apropierea Regatului Unit pune în alertă Londra

O operațiune navală desfășurată de Rusia în Atlanticul de Nord, în apropierea apelor Regatului Unit, a fost monitorizată timp de peste o lună de forțele britanice și aliații lor, potrivit declarațiilor oficiale făcute de ministrul britanic al Apărării, John Healey, potrivit BBC.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii submarine critice și tensiunile persistente dintre Moscova și statele occidentale.

Autoritățile de la Londra au subliniat că nu există dovezi privind producerea unor daune, însă au transmis un avertisment ferm către Kremlin.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat în cadrul unei conferințe de presă susținute la Downing Street că Regatul Unit, împreună cu aliații săi, a urmărit „timp de peste o lună” o activitate navală rusă intensificată în Atlanticul de Nord.

Operațiunea a implicat un submarin de atac de tip Akula și două submarine specializate aparținând Direcției principale pentru cercetare în adâncime (GUGI).

Potrivit oficialului britanic, aceste submarine au fost monitorizate „24/7 de o navă de război și aeronave” și „au părăsit acum apele Regatului Unit și s-au îndreptat spre nord”.

În cadrul acestei misiuni, Marina Regală a desfășurat fregata de tip 23 HMS St Albans, nava de sprijin RFA Tidespring și elicoptere Merlin pentru a urmări mișcările submarinului rus în apropierea apelor teritoriale.

Conform declarațiilor lui Healey, submarinul Akula ar fi fost „probabil un element de diversiune menit să distragă atenția” de la cele două submarine GUGI, care „au petrecut timp deasupra infrastructurii critice relevante pentru noi și aliații noștri”.

Mai multe publicații internaționale confirmă această evaluare. De exemplu, analiza publicată de Reuters subliniază că submarinele GUGI sunt cunoscute pentru capacitățile lor de operare la mare adâncime și pentru misiuni sensibile, inclusiv intervenții asupra cablurilor submarine.

În intervenția sa, Healey a atras atenția asupra importanței strategice a infrastructurii submarine pentru Regatul Unit. „Conductele de pe fundul mării furnizează jumătate din gazul care încălzește locuințele noastre și 99% din traficul internațional de telecomunicații și date”, a declarat acesta, adăugând că zilnic sunt susținute tranzacții comerciale în valoare de trilioane de lire sterline prin aceste rețele.

„Aceste motive fac ca fundul mării să fie o țintă principală pentru adversari”, a spus ministrul Apărării.

Îngrijorările privind securitatea cablurilor submarine au crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul suspiciunilor privind activități rusești în apropierea infrastructurii energetice și de comunicații

De asemenea, un raport al NATO evidențiază faptul că infrastructura submarină este considerată un punct vulnerabil critic, în special în contextul conflictelor hibride și al operațiunilor clandestine.

În cadrul conferinței, John Healey a transmis un mesaj direct către președintele rus Vladimir Putin:

„Vedem activitatea dumneavoastră deasupra cablurilor și conductelor noastre și trebuie să știți că orice tentativă de a le deteriora nu va fi tolerată și va avea consecințe grave”.

El a subliniat că, în prezent, „nu există dovezi că ar fi existat vreo deteriorare a cablurilor sau conductelor din Regatul Unit”, însă verificările continuă în cooperare cu aliații.

Oficialii britanici consideră că expunerea publică a operațiunii are rolul de a descuraja viitoare acțiuni similare și de a demonstra capacitatea de monitorizare a NATO.

În același timp, Healey a avertizat că Moscova „continuă să reprezinte o amenințare”, dar și-a exprimat încrederea că Regatul Unit poate „urmări și monitoriza activități viitoare și continua să expună orice operațiuni sub acoperire”.

Declarațiile ministrului Apărării au fost însoțite de un comunicat care include și reacția prim-ministrului Keir Starmer, aflat într-o vizită oficială în Emiratele Arabe Unite.

„Sunt hotărât să protejez cetățenii britanici de a plăti prețul agresiunii lui Putin prin facturile lor la utilități”, a afirmat Starmer.

El a adăugat:

„De aceea nu vom ezita să acționăm și să expunem activitățile destabilizatoare ale Rusiei care încearcă să ne testeze determinarea”.

Premierul britanic a subliniat, de asemenea, rolul forțelor armate:

„Forțele noastre armate sunt printre cele mai bune din lume, iar publicul britanic nu ar trebui să aibă nicio îndoială că acest guvern va face tot ce este necesar pentru a apăra securitatea noastră națională și economică, oriunde în lume este nevoie”.

Operațiunea de monitorizare a implicat cooperare internațională, în special cu Norvegia și alți aliați NATO. Healey a precizat că această colaborare reflectă „pregătirea constantă” a alianței de a răspunde amenințărilor emergente.

În contextul acestor evoluții, Regatul Unit a anunțat intensificarea eforturilor de apărare. Ministrul Apărării a menționat o creștere semnificativă a bugetului militar, inclusiv o investiție suplimentară de 100 de milioane de lire sterline în aeronave destinate vânătorii de submarine și lansarea programului „Atlantic Bastion”, care urmărește dezvoltarea unei forțe navale hibride.

Totodată, Healey a anunțat că grupul de portavioane britanic va fi desfășurat în regiunea Arctică, în cadrul noii misiuni NATO „Arctic Sentry”, menită să consolideze descurajarea și apărarea în zona nordică.

Regiunea Arctică devine un punct strategic major, pe fondul competiției pentru resurse și al rutelor maritime emergente.

Experții în securitate consideră că utilizarea submarinelor GUGI indică un interes specific pentru operațiuni de recunoaștere sau potențiale acțiuni asupra infrastructurii submarine.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) arată că aceste submarine sunt echipate pentru „operațiuni la mare adâncime, inclusiv manipularea cablurilor și instalarea de echipamente de supraveghere”

În acest context, afirmația lui Healey potrivit căreia submarinul Akula ar fi fost un „element de diversiune” este interpretată ca o posibilă tactică de acoperire pentru activități mai sensibile desfășurate de submarinele specializate.

Deși autoritățile britanice au confirmat că nu există dovezi privind deteriorarea infrastructurii, evaluările continuă în colaborare cu aliații.

„Am urmărit, monitorizat și urmărit fiecare mișcare a acestor submarine”, a declarat Healey, adăugând că Regatul Unit are capacitatea de a „intensifica răspunsul” în cazul unor incursiuni similare.

El a precizat că activitatea s-a desfășurat în „apele noastre extinse, în interiorul și în jurul zonei noastre economice exclusive”, nu în apropierea directă a coastelor.

Incidentul evidențiază complexitatea mediului de securitate actual și importanța protejării infrastructurii critice submarine, într-un context marcat de competiție strategică și operațiuni hibride.

Autoritățile britanice consideră că transparența privind astfel de incidente este esențială pentru descurajarea adversarilor și pentru consolidarea încrederii publice.

În același timp, declarațiile oficiale sugerează o orientare către consolidarea capacităților de monitorizare și răspuns rapid, precum și către intensificarea cooperării internaționale în cadrul NATO.

Operațiunea navală rusă monitorizată în apropierea apelor britanice reprezintă un nou episod într-o serie de activități care pun în evidență vulnerabilitatea infrastructurii submarine și tensiunile geopolitice din regiunea Atlanticului de Nord.

Deși nu au fost raportate daune, autoritățile britanice au transmis un mesaj ferm privind protejarea intereselor naționale și disponibilitatea de a reacționa la orice amenințare.