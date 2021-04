Serghei Mizil n-o va uita niciodată pe femeia care i-a făcut rău. Dezvăluirile noi au fost lansate chiar de fiul fostului mare violonist Ion Voicu, elevul lui George Enescu. Astfel, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Mădălin Voicu a explicat că au fost şi alte motive care au contribuit la ruptura de Serghei Mizil.

„Nu mă mai împac cu el niciodată, m-am săturat ca el să apară ca băiatul bun și eu lepra, mă face nevertebrat, din regnul animal, scursură, analfabet, bou, alcoolic.

(…) Ce face, măi, Paganini, acum? El, politician și violonist celebru care s-a certat cu mine și cu alții din cauza unei femei? Și ce a făcut aia, marea pictoriță? L-a dat afară din casă și a schimbat yalele.

Serghei Mizil n-o va uita niciodată pe femeia care i-a făcut rău

l-a părăsit și maestrul doarme acum pe canapea acasă la mama lui în bibliotecă. Vai de el! Uite pentru ce le-a dat ăsta cu șutul prietenilor lui de-o viață”, au fost câteva declaraţii mai vechi ale lui Mizil, readuse în prim-plan de Denise Rifai, care după aceea l-a întrebat pe Mădălin Voicu de ce a rupt prietenia.

„Nu am rupt-o eu! El trebuia să vină la botez, fusese ziua mea cu o zi înainte, pe 10 iulie. Ne-am simțit bine, am dansat pe mese, ne-au cântat lăutarii… A doua zi nu a mai venit. Nu întreb, nu știu care e cauza.

Însă ce a spus, în proporție de 90% este adevărat. Pentru că Serghei a simțit că eu am fost scos din cercul de prieteni și de vechi amici de către pictoriță. Și aici are dreptate. Nu pot să-l contrazic!

Însă el e prea pornit. Și atunci de fiecare dată când îl întreabă cineva de mine, de oftică, de supărare, încearcă să mă împungă, și eu sunt supărat pe mine că am fost influențat de o muiere.

E prima dată când dau un răspuns

Dar eu nu am vorbit niciodată despre el la vreo emisiune în ultimii 10 ani, nu am vorbit niciodată nimic despre el. E prima dată când dau un răspuns la o întrebare, dar să iau eu din proprie inițiativă cuvântul să vorbesc despre Serghei, care mi-e ca frate…

Eu nu am vorbit niciodată urât despre el. Nu știu când o să-i treacă dileala asta, poate într-o zi cineva îi va spune: ”Bă, ajunge, nu mai vorbi de ăla de rău și de urât!”, a declarat Mădălin Voicu.

Când a fost întrebat dacă sunt şanse pentru reîmpăcare, violonistul şi dirijorul a completat. „Eu îmi doresc, dar nu cred că va înțelege că vinovatul principal de despărțirea noastră e el, în afară că eu mi-am recunoscut vina.

Mădălin Voicu şi conflictul cu fiul cel mare

Mădălin Voicu s-a referit apoi şi la motivul pentru care în 2018 nu a fost la nunta fiului său cel mare. „Am și eu o anumită mândrie. Într-o emisiune unde a apărut Mădălin Jr. cu Serghei, acum vreo 7 ani, cred, el spunea că tatăl lui e Serghei, nu eu.

Crezi că mi-a căzut bine? În momentul în care s-a petrecut nunta lui Mădălin, eu am întrebat cine mai vine la nuntă. Și a zis, cutare, cutare, cutare. «Dar Serghei vine?», am întrebat. Zice: «Da, vine!» «Păi atunci ai un tată acolo deja care e împământenit în inima, sufletul și în simțămintele tale.»

Nu din răutate… Am zis să nu iasă la nunta băiatului meu vreun ghivor, unde trebuie să faci stabor după. Și atunci am zis că e mai bine așa! Am fost la botezul băiatului lui Mădălin Jr., unde nu a fost Serghei. Presupun că Mădălin s-a gândit că dacă nu am venit la nuntă, trebuie să vin la botez, deci să nu-l mai cheme pe Serghei Mizil. Nu sunt pornit, dar sunt lucruri care mă dor, uneori sufăr din cauza asta”, a mărturisit Mădălin conform wowbiz.ro.