Serbia răspunde Australiei cu o măsură extremă. Scandalul din jurul lui Djokovici capătă amploare

Autoritățile din Serbia contraatacă și răspund dur, după ce Novak Djokovici a avut probleme în Australia și nu a primit „undă verde” pentru a participa la primul turneu de Mare Șlem al anului. Conflictul a depășit granițele sportului și s-a mutat în plan economic. Membrii guvernului au stopat planurile companiei Rio Tnto, care are capital australian și britanic. Și care primise acceptul de-a extrage jadarit care conţine litiu.

Serbia răspunde Australiei cu o interdicție, după scandalul în care a fost implicat Novak Djokovici

Anunțul a fost făcut chiar de premierul Serbiei, Ana Brnabici. A fost anulată astfel decizia ce fusese luată în luna februarie a anului 2020. „La recenta şedinţă de guvern a fost anulată decizia anterioară a guvernului din 13 februarie 2020, cu privire la planul spaţial de implementare a extracţiei, utilizării şi procesării mineralului jadarit.

Planul a fost anulat şi nu mai există; toate actele juridice, toate permisele şi deciziile sunt de asemenea anulate. Nu am avut niciodată acorduri cu Rio Tinto. „Am anulat şi documentul privind crearea unui grup de lucru pe proiectul Jadar, aşa că am îndeplinit toate cerinţele protestatarilor de mediu şi am pus capăt activităţii Rio Tinto în Serbia”, a anunțat premierul de la Belgrad.

Dincolo de conflictul creat de Novak Djokovici, în luna decembrie a anului trecut, în Serbia au avut loc proteste ale activiştilor de mediu, care au blocat autostrăzile importante. Protestatarii s-au opus acordării dreptului concernului Rio Tinto de a începe exploatarea litiului în republică. Anterior, în apropierea oraşului Lozniţa au fost descoperite zăcăminte de mineral jadarit care conţinea litiu. Autorităţile sârbe au indicat că vor permite concernului să dezvolte zăcăminte numai după un referendum.

Ce spun liderii a două țări din Uniunea Europeană

Djokovici va rata și turneul de la Roland Garros, din Franța, pentru că nu este vaccinat, iar subiectul a fost comentat și de către politicieni importanți din UE. „Orice sportiv care vrea să concureze în Spania trebuie să se supună regulilor și protocoalelor”, a explicat Pedro Sánchez, prim-ministrul spaniol”, a spus Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei.

„Indiferent cine suntem, trebuie să respectăm regulile”, a afirmat și Olaf Scholz, șeful Guvernului Germaniei.