Novak Djokovici a rupt tăcerea și a recunoscut că a mințit. Sârbul nu s-a izolat deși avea coronavirus

După uriașul scandal din ultimele zile, sârbul Novak Djokovici a rupt tăcerea și a transmis un mesaj pe contul de Instagram. Cel mai bun jucător de tenis al lumii a recunoscut că a mințit și a participat la un interviu, în condițiile în care știa că fusese depistat pozitiv cu coronavirus.

„Nole” a bifat în formularul completat la intrarea în Australia că nu a călătorit în altă țară cu 14 zile înainte de sosirea la Melbourne, lucru contrazis de realitate. Între Crăciun și Anul Nou, Djokovic a fost surprins în mai multe zile antrenându-se la reședința sa din Marbella. Din Spania, sârbul a călătorit la Belgrad, apoi s-a îndreptat spre Australia.

Novak Djokovici a recunoscut că a mințit și a participat la evenimente știind că e infectat

El susține că a aflat pe 17 decembrie că are COVID și recunoaște că participat la interviul pentru cotidianul francez L’Équipe, de pe 18 decembrie, știind că e pozitiv. În plus, susține că formularul pentru intrarea în Australia a fost completat greșit de agentul său, care regretă eroarea.

„Vreau să vorbesc despre dezinformările despre activitățile mele și evenimentele la care am participat în decembrie. Aceste dezinformări trebuie corectate. Am încercat mereu să țin pe toată lumea în siguranță, efectuând mai multe teste.

Am fost la un meci de baschet pe 14 decembrie, după care au fost reportare mai multe cazuri de COVID-19. Deși nu avem niciun simptom, am efectuat un test rapid, care a avut un rezultat negativ. Din precauție, am efectuat un test PCR în aceeași zi.

În ziua următoare, am participat la un eveniment în Belgrad, în care am premiat mai mulți copii. Înainte, am efectuat un test rapid, care a ieșit negativ. Nu avem niciun simptom și mă simțeam bine. Nu am primit rezultatul decât după eveniment.

„Când am ajuns acasă, după interviu, m-am izolat pentru perioada necesară”

Pe 18 decembrie, la centrul de tenis din Belgrad, aveam un interviu și o ședință foto pentru L’Equipe, programate de multă vreme. Mi-am anulat toate evenimentele, mai puțin acel interviu. M-am simțit obligat să fac acel interviu deoarece nu am vrut să-l dezamăgesc pe jurnalist. Dar am păstrat distanța și am purtat mască, cu excepția momentului în care fotograful mi-a zis s-o dau jos”, a transmis Djokovici.

„Când am ajuns acasă, după interviu, m-am izolat pentru perioada necesară. Gândindu-mă la ce am făcut, consider că a fost o greșeală și sunt de acord că trebuia să reprogramez interviul.

Cu privire la formular completat de echipa mea, în numele meu, agentul meu prezintă scuze sincere pentru eroare administrativă care a dus la completarea incorectă a informațiilor privind călătoriile care au precedat intrarea în Australia.A fost o eroare umană. Cu siguranță nu a fost intenționată. Trăim în vremuri provocatoare și pot apărea greșeli. Azi, echipa mea a oferit noi informații Guvernului australian pentru a lămuri situația.

„E o onoare să joc la Australian Open”

Am simțit că era important să vorbesc despre aceste dezinformări și nu voi face alte declarații, din respect pentru oficialitățile din Australia.

E o onoare să joc la Australian Open. Jucătorii iubesc acest turneu, la fel ca fanii din întreaga lume. Vreau să am ocazia de a concura împotriva celor mai buni jucători din lume, în fața unora dintre cei mai minunați fani”, a mai afirmat sârbul pe rețeaua de socializare.