În afara accidentului de schi, din 2010, și a celui de mașină, din 2011, Şerban a scăpat cu bine din alte două accidente.

Primul în 2005, când a fost lovit de o maşină în timp ce conducea motocicleta, şi altul în 2007, când automobilul condus de el a fost lovit de o Ambulanţă. În 2008, fratele său, Vlad Huidu, a ajuns cu ficatul rupt şi hemoragie internă la spital, după un accident de motocicletă.

Chiar şi Cristina Huidu, soţia “cârcotaşului”, a fost la un pas de moarte. Și-a rupt clavicula, într-un accident la schi în 2008, pe o pârtie din Italia. Tatăl vedetei, Florin Huidu, a fost tăiat cu ciobul de un client nemulțumit și doar câțiva centimetri l-au despărțit de moarte.

Șerban Huidu către Marian Godină: „Scoate pistolul, pune-l în cap și împușcă-mă!”

Pe 16 octombrie 2011, trei oameni și-au pierdut viața în urma accidentului provocat de Șerban Huidu, pe DN 1, în dreptul localității brașovene Timișul de Sus. Șerban Huidu a declarat, în premieră pentru emisiunea „Dosare de presă”, pe EVZ PLAY, că polițistul care l-a dus spital a fost chiar Marian Godină.

„După ce-am avut accidentul de mașină, cel cu victime, am stat acolo, la locul accidentului. Și la un moment dat, a venit un polițist care m-a dus la spital pentru probe. Și polițistul tot drumul, mi-a zis, hmmm… Și, la un moment dat, n-am mai putut și i-am zis „Ia, mă, scoate pistolul, pune-l în cap și împușcă-mă!”. El îmi tot spunea… Credea că sunt beat, că vorbeam greu ( din cauza accidentului de la schi, n.e.). Și era foarte supărat. Și când am făcut testul, a apărut că nu băusem. Și și-a cerut scuze. Deci a venit și și-a cerut scuze. El era. Godină”, a dezvăluit Cârcotașul.

Șerban Huidu a mai povestit că, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat cu Marian Godină, îl apreciază pentru „umorul lui foarte haios.

„M-am înțeles cu el, am vorbit. Să știi că nu e un băiat rău. Are scăpări. Dar Godină are un umor al lui foarte haios. Ce e a lui, e a lui”, a mai spus vedeta TV.

Marian Godină: „Şerban mi-a zis să-l împuşc. I-am spus că aş face-o, dacă legea mi-ar permite”

Întâmplarea este cât se poate de reală, pentru că, în august 2016, Marian Godină povestea această întâmplare din punctul lui de vedere. Acesta a scris pe contul său de Facebook că, în momentul în care Șerban Huidu i-a cerut să-l împuște în cap, ar fi făcut-o, dacă i-ar fi permis legea.

„Pe 16 octombrie 2011, în timp ce eram de serviciu, şeful meu m-a sunat să-l iau de la birou şi să-l duc la Timişul de Sus unde avusese loc un accident rutier mortal. Am plecat într-acolo grăbiți, cu sirene şi girofaruri. Îmi amintesc că vremea era foarte rea şi că şeful meu mi-a zis de câteva ori să merg mai încet. Aflasem deja că unul dintre şoferi era Şerban Huidu, omul căruia îi luase permisul unul dintre colegii mei, cu doi ani în urmă, şi pe care îl ironiza de câte ori avea ocazia. Am ajuns la fața locului şi am privit îngrozit la scena de acolo. Pentru că alți colegi de-ai mei făceau deja cercetarea la fața locului, am primit misiunea de a-l duce pe Şerban Huidu la Spitalul Județean Braşov pentru a-i recolta probe de sânge. L-am urcat în maşină şi am plecat spre Braşov. Nimeni nu scotea o vorbă, era linişte deplină. Probabil lipsa mea de experiență, starea emoțională după ce văzusem peisajul de acolo şi faptul că ştiam ce făcuse cu colegul meu, m-au făcut să nu mă mai pot abține să tac şi m-au transformat într-un dobitoc. Nu l-am jignit în vreun fel, dar i-am adresat lui Şerban vorbe grele. Omul era oricum în stare de şoc, iar eu, în prostia mea, m-am găsit să-i țin predici. Prost moment, prost polițist. Şerban mi-a zis să-l împuşc. Am reacționat la fel de idiot şi i-am spus că probabil aş face-o, dacă legea mi-ar permite. Ajunşi la spital, după ce am terminat ce am avut de făcut, mi-am dat seama cât de prost am fost şi m-am dus să îi cer scuze. Mi-a strâns mâna şi se uita în ochii mei fără să-mi dea drumul. Avea lacrimi în ochi. Înainte să plec, i-am zis doar atât: fii tare!”, a scris Marian Godină.

„Am trecut prin foarte multe în viața asta”

Vedeta TV a recunoscut că, în momentul de față, este suma experiențelor pe care le-a avut de-a lungul vieții. Și că, atât lucrurile bune, cât și cele rele au l-au modelat în omul în care este astăzi.