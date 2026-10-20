Selena Gomez a declarat că obiceiul de a vapa nicotină i-a schimbat vocea și că efectele ar putea fi permanente, într-un mesaj publicat pe Instagram Story, relatat de Fox News pe 19 octombrie, potrivit Fox News.

Cântăreața și fondatoarea brandului Rare Beauty a spus că a renunțat la vapat și i-a îndemnat pe fani să nu înceapă acest obicei, atrăgând atenția asupra dificultății de a renunța la nicotină.

Artista în vârstă de 34 de ani a vorbit deschis despre experiența sa și le-a transmis un mesaj celor care folosesc țigări electronice sau se gândesc să le încerce. Declarațiile sale readuc în atenție dependența de nicotină și posibilele efecte ale utilizării produselor de vapat asupra sănătății.

În mesajul publicat pe Instagram Story, Selena Gomez a explicat că utilizarea frecventă a nicotinei prin vapat a avut consecințe asupra vocii sale.

„Nu voi putea să-mi schimb vocea. Am vapat nicotină, mult”, a spus artista, potrivit Fox News.

Gomez a subliniat că renunțarea la nicotină poate fi dificilă și i-a încurajat pe cei care se confruntă cu această problemă să nu abandoneze încercările de a scăpa de dependență.

„Oricine a vapat știe că nicotina este foarte greu de abandonat. (...) Dacă treceți prin asta sau chiar vă gândiți să încercați să vapați, pur și simplu nu merită”, a transmis cântăreața.

Artista a adăugat că vocea sa s-a schimbat și că este mulțumită că a reușit să renunțe la acest obicei. Ea speră să continue fără nicotină și le-a transmis celor care încearcă să depășească o dependență că pot reuși, chiar dacă procesul este dificil.

Nicotina este o substanță care provoacă dependență, iar utilizarea repetată a produselor care o conțin poate face renunțarea dificilă. Țigările electronice nu produc fum prin arderea tutunului, însă aerosolii inhalați pot conține nicotină și alte substanțe cu potențial nociv.

În cazul vocii, iritația căilor respiratorii și expunerea la substanțe inhalate pot contribui la apariția unor simptome precum tusea, uscăciunea sau iritația gâtului și răgușeala. Totuși, nu se poate stabili doar pe baza declarației publice a unei persoane că vapatul este singura cauză a unei modificări vocale sau că aceasta este, în mod cert, permanentă.

În cazul Selenei Gomez, afirmația privind caracterul permanent al schimbării reflectă propria sa relatare. Nu sunt prezentate în materialul citat de Fox News documente medicale care să confirme cauza exactă sau caracterul ireversibil al modificării vocii sale.

Declarațiile despre vapat se înscriu într-un istoric mai amplu de mărturisiri publice ale artistei despre sănătatea sa fizică și mintală.

Selena Gomez a dezvăluit că suferă de lupus, o boală autoimună, și a vorbit despre transplantul de rinichi și tratamentele prin care a trecut. De asemenea, artista a făcut public faptul că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară.

Într-un interviu acordat revistei Elle în 2021, Gomez a vorbit despre dificultățile prin care a trecut, menționând lupusul, transplantul renal, chimioterapia și problemele de sănătate mintală. Experiențele sale au devenit ulterior și o parte importantă a documentarului „My Mind & Me”, lansat în 2022, care urmărește mai mulți ani din viața și cariera sa.

Pe lângă activitatea muzicală și cea de actriță, Gomez conduce Rare Beauty, brand lansat în 2020. Compania susține și Rare Impact Fund, inițiativă care strânge fonduri pentru servicii de sănătate mintală.

Prin declarațiile sale, Selena Gomez le-a cerut fanilor să trateze cu seriozitate riscurile asociate nicotinei și să evite începerea unui obicei care poate duce la dependență. Artista a recunoscut că renunțarea nu este ușoară, dar a subliniat că este posibilă.

Mesajul său nu înlocuiește o evaluare medicală, însă atrage atenția asupra unei probleme de sănătate publică: dependența de nicotină și dificultățile pe care le poate întâmpina o persoană atunci când încearcă să renunțe la produsele de vapat.