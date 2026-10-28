Philip Morris își propune să renunțe, în viitor, la producția de țigarete clasice, însă momentul în care acest obiectiv ar putea fi atins depinde direct de evoluția piețelor și de reglementările aplicabile la nivel global.

Mihai Bundoi, Head of Scientific and Medical Affairs la Philip Morris România, a explicat că produsele fără fum reprezintă deja peste 40% din vânzările nete globale ale companiei și că o tranziție completă ar putea avea loc într-un viitor previzibil, cu sprijinul autorităților.

Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Doctorul Zilei”, moderat de Radu Preda și realizat pe canalul de YouTube „HAI România!”, în care cei doi au discutat despre evoluția produselor fără fum, cercetările medicale din spatele acestora și dificultățile întâmpinate de persoanele care încearcă să renunțe la fumat.

Radu Preda l-a întrebat pe Mihai Bundoi când estimează Philip Morris că va putea renunța complet la producția de țigarete clasice, având în vedere că acest obiectiv nu a fost încă atins.

Reprezentantul companiei a explicat că este dificil de stabilit un calendar exact pentru această schimbare. Evoluția depinde de condițiile piețelor și de modul în care vor fi reglementate produsele din tutun la nivel mondial, în perspectiva unei tranziții complete către produse fără fum.

Cu toate acestea, Mihai Bundoi a precizat că, în viziunea companiei, o asemenea schimbare ar putea deveni posibilă într-un viitor previzibil, dacă va exista sprijin din partea autorităților.

Un indicator al progresului în această direcție este ponderea produselor fără fum în vânzările companiei. Potrivit lui Bundoi, peste 40% din vânzările nete globale ale Philip Morris provin în prezent din această categorie de produse.

Astfel, produsele fără fum au ajuns să reprezinte o parte importantă a activității companiei, chiar dacă țigaretele clasice nu au fost eliminate încă din portofoliu.

„Este greu de definit un orizont de timp foarte exact. Totul depinde de cum evoluează piața și cum evoluează reglementarea piețelor la nivel global, în ceea ce privește o trecere completă spre produse fără fum. Dar în orice caz pot să vă spun că, în viziunea noastră, asta s-ar putea întâmpla cu suportul autorităților într-un viitor previzibil. Ceea ce însă pot să vă spun cu certitudine este faptul că astăzi peste 40% din vânzările noastre nete globale vin din produsele fără fum.” — Mihai Bundoi

În cadrul discuției, Radu Preda a solicitat detalii și despre evoluția ponderii produselor fără fum, întrebând de cât timp a început compania să dezvolte și să comercializeze astfel de alternative.

Mihai Bundoi a indicat o perioadă de aproximativ 15-18 ani de la începerea dezvoltării acestor produse. Potrivit reprezentantului Philip Morris România, introducerea lor pe piață nu a fost un proces simplu. Lansarea a trebuit să fie însoțită de cercetări medicale privind produsele respective și de campanii de educare a publicului.

Aceste activități au reprezentat componente importante ale procesului prin care compania a încercat să introducă alternativele fără fum pe piețele internaționale.

Bundoi a afirmat că Philip Morris observă o creștere a numărului de fumători adulți care fac trecerea completă de la țigaretele clasice la produsele fără fum. În perspectiva prezentată de reprezentantul companiei, aceste produse reprezintă o alternativă mai puțin dăunătoare decât țigările.

„Sunt aproape 15 ani, 18 ani de când s-a început cu aceste produse. Intrarea lor pe piață n-a fost foarte facilă, pentru că a trebuit cumva dublată de cercetările medicale din spatele acestor produse și de campanii de educare, deci nu a fost foarte facilă, dar ne bucurăm să vedem că din ce în ce mai mulți fumători adulți fac această schimbare completă în beneficiul lor direct.” — Mihai Bundoi

Discuția a abordat și dificultatea renunțării complete la fumat. Radu Preda a observat că preocuparea pentru dezvoltarea produselor alternative pornește și de la faptul că nu toate persoanele care fumează reușesc să renunțe definitiv la acest obicei.

Moderatorul a subliniat că renunțarea completă la fumat reprezintă opțiunea cea mai benefică pentru sănătatea unei persoane, dar a ridicat problema celor pentru care această schimbare nu este ușor de realizat.

Mihai Bundoi a fost de acord că renunțarea la fumat nu este întotdeauna un proces simplu. Reprezentantul Philip Morris România a precizat, totodată, că prevenirea fumatului și renunțarea la acest obicei reprezintă principalii piloni ai oricărei politici guvernamentale coerente din domeniul sănătății.

Acesta a ridicat problema persoanelor care, din diferite motive, nu pot sau nu doresc să renunțe la fumat în prezent, subliniind că situația lor trebuie luată în considerare în discuțiile despre produsele alternative.

„Îmi permit să spun că ați punctat foarte bine aspectul ăsta. Renunțarea la fumat nu este totdeauna un lucru facil. De asemenea, din punct de vedere medical, cu siguranță prevenția fumatului și renunțarea la fumat reprezintă pilonii principali ai oricărei atitudini sau politici guvernamentale coerente. Ce ne facem însă cu cei care nu pot sau nu vor să renunțe în acest moment?” — Mihai Bundoi

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită pe canalul de YouTube „HAI România!”.