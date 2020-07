Nicio vorbă totuşi despre atacurile venite din presă la adresa prezentatoarei Ştirilor Pro Tv, Andreea Esca, criticată inclusiv de Victor Ciutacu şi Radu Banciu.

Victor Ciutacu a amendat faptul că Andreea Esca nu s-a referit deloc şi la colegii ei din Pro Tv, loviţi la rândul lor de coronavirusul chinezesc. De cealaltă parte, Banciu a acuzat-o pe Andreea Esca de ipocrizie şi a numit toată situaţia drept „o rușine monumentală”. Mai multe detalii puteţi citi AICI.

În continuare vă prezentăm audienţele obţinute de Pro Tv în lunile aprilie, mai şi iunie: „În perioada aprilie-iunie, românii au preferat programele PRO TV! PRO TV le aduce românilor, de luni până duminică, cele mai obiective știri, conținut de calitate, divertisment, filme și seriale de top.

În perioada aprilie-iunie 2020, PRO TV a fost lider de audiență atât la nivel de grup (PRO TV, PRO CINEMA, PRO 2, PRO GOLD, PRO X, PRO TV Internațional), cât și ca televiziune.

2020 este un an ca niciunul altul. În trimestrul al doilea, am continuat să ne concentrăm pe siguranța colegilor noștri și ne-am adaptat noului mediu de lucru. Am implementat modificări de grilă, știrile au fost esențiale pentru noi și am făcut tot posibilul ca business-ul să se mențină stabil și puternic.

Lucrăm într-un nou mediu, cu multe provocări, și sunt mândru de echipa PRO TV, de fiecare departament, de fiecare coleg care muncește de acasă sau continuă să vină la sediu.

Le mulțumim tuturor partenerilor noștri, celor care s-au alăturat inițiativelor noastre din această perioadă și vom continua să le oferim românilor conținutul obiectiv pe care și-l doresc!”, a spus Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

„Românii au ales PRO TV atât pe timpul zilei, cât și în prime time! În perioada aprilie – iunie 2020, telespectatorii au preferat programele pregătite de echipa de profesioniști PRO TV pe durata întregii zile și în prime time.

Grupul PRO TV a fost lider de audiență! Pe durata întregii zile, grupul PRO TV a obținut o medie de 3.7 puncte de rating și 24.7% share, în timp ce cel mai apropiat competitor a avut 3.3 puncte de rating și 21.6% share.

În prime time, grupul PRO TV a obținut o medie de 8.4 puncte de rating și 27.7% share, comparativ cu cel mai apropiat competitor, care a înregistrat o medie de 7.1 puncte de rating și 23.4% share. PRO TV este liderul televiziunilor din România! Pe parcursul întregii zile, PRO TV a obținut o medie de 3.4 puncte de rating și 22.3% share, în timp ce televiziunea clasată pe locul secund a avut o medie de 2.4 puncte de rating și 16.1% share.

În prime time, PRO TV a condus topul cu o medie de 7.7 puncte de rating și 25.2% share, în timp ce televiziunea de pe locul al doilea a obținut o medie de 5.7 puncte de rating și 18.7% share.

Care au fost programele cu cea mai mare cotă de piață în perioada aprilie – iunie 2020?

Programele PRO TV au fost preferate de telespectatori:

Știrile PRO TV de la ora 19 au fost, ca de obicei, lider de audiență, cu o medie de 7.3 puncte de rating și 28.7% share

Românii au talent a avut cea mai mare cotă de piață în această perioadă, cu o medie de 12.1 puncte de rating și 36.9% share

În top 20 filme difuzate în această perioadă în prime time în funcție de share, toate au fost la PRO TV

Grupul PRO TV le oferă tuturor telespectatorilor din România programe de calitate, divertisment de top și știri obiective și bine documentate. Cifrele au fost furnizate de Kantar Media, copyright ARMADATA. Cifrele de audiență sunt pe segmentul publicului comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 ani.

Au fost luate în considerare producțiile cu cel puțin 3 difuzări. Au fost luate în considerare doar primele difuzări ale producțiilor”, se arată în comunicatul de presă