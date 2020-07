Amintim că mai mulţi angajaţi de la Pro Tv s-au confruntat cu probleme de sănătate din cauza Covid-19, nu doar Andreea Esca, al cărei caz a fost cel mai mediatizat.

Cu privire la acest aspect, jurnalistul Victor Ciutacu (România TV) a avut câteva replici acide la adresa legendarei prezentatoare a Ştirilor Pro Tv.

Vedeta tv a decis să vorbească despre situația gravă de abia după ce a fost externată şi în timp ce soţul ei este încă la Terapie Intensivă, având nevoie de oxigen.

Comparând situaţia similară de la Antena 1, Ciutacu a remarcat un aspect care spune multe despre echipa care se ocupă comunicarea celor de la Pro Tv.

„A fost mai mishteaux epopeea Covid la Antenă decât la Pro. Acolo s-a mers pe puterea grupului, erau toți uniți la suferință, fiecare cum știa el mai bine.

Marcel Pavel cânta și se jelea, Alina Pușcaș mulțumea Cerului că a avut oportunitatea să se îmbolnăvească și să facă un weekend la cort pe Instagram, Andrei Ștefănescu se infecta și-n viteză maximă spre spital își pupa apăsat copilul. Iar toți la un loc, în ferestre bine meșterite, arărau așa ca o mare familie.

Lovită de microb, da’ familie. Dincoace, la postul recent vândut chinezilor, e ca pe vremea lu’ Deng Xiaoping. Există Zeița și restul lumii, Liderul Spiritual și activul de partid, Cea-Al-Cărei-Salariu-Nu-l-Știe-Nimeni și muncitorii.

Redacția de știri s-a conformat prima amenințării avocațiale cu judecata și a tăcut mereu despre același lucru până când s-a dat porunca de la Stăpânire.

Care s-a îndeplinit magistral, întocmai și la timp, ceas chinezesc cu mecanism elvețian.

Nemuritoarea a devenit subit om, a recunoscut că a comis niște mici și regretabile erori, a vărsat demonstrativ niște lacrimi și lumea o căinează în cor.

Despre restul cetățenilor infectați, pomeniți în treacăt în comunicatul de presă, niciun sunet. Pot să și crape, oricum sunt neinteresanți.

Una peste alta, repet, sunt mai haioși ăilalți. Dar au și mici scăpări. Eu aș fi băgat-o și pe Mirela Boureanu Vaida în poveste.

Da’ n-o fi vrut femeia să-și lase copiii acasă, să-i piardă pe Vulpița și Viorel de clienți și să cucăie aiurea prin containere…” a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Amintim că Andreea Esca a în interviul de luni, 20 iulie 2020, de ce nu și-a dorit să vorbească despre situația critică provocată.

„Am ales să vorbesc acum, când am ajuns acasă și răspundem acestor lucruri care au fost așa… de peste tot, într-un moment foarte greu pentru noi.

Dar, ca să răspund acestor lucruri, fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc tuturor acelora care m-au privit ca pe un om.

Sunt un om! Un om care face greșeli, care poate să pățească orice lucru pe care fiecare dintre dumneavoastră îl poate păți. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot și, probabil, că asta ta a fost limita mea.

Am considerat că într-o asemenea situație, prioritar pentru mine era să mă ocup de sănătatea familiei mele și să ne vedem trecuți de acest lucru, după care să stau la dispoziția oricui și să explic ce s-a întâmplat.

Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine, doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații, după care ar fi urmat o mulțime de alte și alte interviuri într-un moment în care eram foarte panicată și eram foarte preocupată să ne facem bine.”

Mai departe, prezentatoarea Ştirilor Pro Tv a precizat că habar n-are de unde s-a infectat soțul ei cu noul coronavirus chinezesc:

„Simptomele au apărut după cinci zile. Mi s-a părut ciudat că mi-a ieşit testul negativ la început. Mi-am dat seama că-mi pierdusem tot gustul, puteam să mânânc orice, n-am simţit gustul usturoiului.

Mi-am făcut testul mai devreme decât cele 7 zile recomandate. Aveam o amigdalită, dar nu m-am speriat foarte tare întrucât fac destul de des.

Nu m-a dus gândul către COVID. Doar când am putut să plec din spital. Eram foarte impresionată.

Este impresionant şi este incredibil cât de repede te poţi deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus. Nu ştim de unde ne-am îmbolnăvit.

Ne-am tot gândit. Nu cred că este legat de acea petrecere. Nu mai e nimeni de acolo cu un rezultat pozitiv. Este important de ştiut că putem lua oricare dintre noi de oriunde.

Ne-am protejat cât am putut de mult, cred că putem face oricând o abatere. Am participat la acea petrecere pentru că a fost în aer liber, au fost luate toate măsurile posibile şi imposibile.

Am purtat măşti, toate prietenele au purtat măşti. Dar, da, am avut momente în care am lăsat garda jos.

Nu este momentul să lăsăm garda jos. Suntem nişte animale sociale. Pentru mine este îngrozitor, care sunt sociabilă. Pe noi ne-a costat.”