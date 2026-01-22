Șeful DNA, replică pentru Crin Bologa pe tema corupției: Nemulțumiri exprimate de tineri pensionari speciali

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat, miercuri seară, că datele din activitatea DNA contrazic afirmațiile fostului șef al instituției, Crin Bologa, potrivit cărora lupta anticorupție ar fi încetinit. Întrebat, la Antena 3 CNN, despre acuzațiile formulate de Crin Bologa, Marius Voineag a afirmat că nu dorește să intre într-o polemică personală, dar că cifrele arată o altă realitate.

„Nimic mai fals. Media trimiterilor în judecată pe mandatul dumnealui a fost de 670 de persoane. Noi, la nivelul anului 2025, avem 792 de persoane trimise în judecată pentru corupție și infracțiuni asimilate corupției”, a declarat Voineag.

Șeful DNA a prezentat date comparative privind activitatea instituției în timpul mandatului său și în perioada în care Crin Bologa s-a aflat la conducerea Direcției.

Potrivit lui Voineag, în 2025, DNA a înregistrat un număr mai mare de persoane trimise în judecată decât media anuală din mandatul fostului procuror-șef. „Sunt cifre care nu ne prea pot minți în momentul de față”, a spus Voineag.

Marius Voineag a afirmat că, de la preluarea mandatului, și-a propus să ducă instituția într-o etapă de „maturitate instituțională”, inclusiv prin îmbunătățirea indicatorilor de calitate ai activității DNA.

„Când vorbim de indicatori de calitate, vorbim despre rata achitărilor. Am preluat o rată a achitărilor la 27% pe mandatul predecesorului și în momentul de față avem o rată de 9,59%, într-o marjă foarte europeană”, a declarat procurorul-șef al DNA.

Acesta a adăugat că rezultatul este obținut în condițiile unui număr ridicat de dosare trimise în instanță.

În contextul criticilor formulate de fostul șef al DNA, Crin Bologa, Marius Voineag a făcut referire la faptul că o parte dintre nemulțumiri provin de la persoane care au ales să se pensioneze din sistemul judiciar.

„Nemulțumirile de tot felul sunt exprimate de tineri pensionari speciali, să numim așa… mi-ar fi plăcut ca toți acești oameni să rămână în sistemul judiciar, să se lupte pentru principiile și pentru valorile pe care le dictează”, a spus Voineag, făcând aluzie la Crin Bologa, care s-a pensionat la vârsta de 51 de ani.

„Ducându-te în peluză, e foarte greu să vezi mingea din teren. E o chestiune la care trebuie să reflectăm foarte serios”, a adăugat acesta.

Procurorul-șef al DNA a afirmat că instituția a urmărit să construiască dosare solide, care să nu poată fi contestate din perspectiva acuzațiilor formulate public.

„Am încercat să facem dosare care să nu suporte critici cu privire la acuzațiile pe care le formulăm, fără să forțăm lucrurile și fără să facem acte de pompierism”, a declarat Voineag.

El a precizat că în ultimii trei ani au existat mai multe dosare de anvergură instrumentate de DNA.

Întrebat dacă DNA a greșit prin faptul că nu a expus mai intens public cazurile mari de corupție, Marius Voineag a respins această idee și a enumerat mai multe dosare.

„Am avut dosare de anvergură în acești trei ani de zile, fie că vorbim de dosarul cu privire la Portul Constanța, fie că vorbim de dosarul prim-vicepreședintelui de partid, Iulian Dumitrescu, vorbim de Buzatu, de fostul ministru Cuc, mai de curând, de generalul Zisu, de dosarul generalului Ioniță de la Spitalul Militar”, a spus Voineag.

Șeful DNA a mai afirmat că instituția a evitat asumarea unui risc reputațional prin comunicări excesive și a urmărit o abordare rezervată în spațiul public.

„Am încercat să comunicăm cât se poate de clar, dar fără a face acte de pompierism. Am avut o decență în discursul public, pentru că acesta are un efect de bumerang. Atunci când forțezi lucrurile pe comunicare publică, creezi așteptări la un nivel pe care de foarte multe ori nu le poți atinge”, a declarat Marius Voineag.