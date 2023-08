Șeful ANPC, mărturisiri publice. Care e marea teamă a lui Horia Constantinescu. Video

Horia Constantinescu, șeful ANPC, a decis să-și mărturisească păcatele tinereții, înainte să-l compromită alții, scoțând la iveală informații și înregistrări din trecutul său. Ajuns la momentul pocăinței, așa cum spune, Constantinescu se descrie drept „un golan” care a făcut mult rău, dar și ceva fapte bune, în compensare. Decizia sa, de a se spovedi publicului, a fost influențată, după cum singur mărturisește, de teama că vor apărea înregistrări compromițătoare din trecutul său. De altfel, recunoaște șeful ANPC, deja a apărut o astfel de înregistrare.

În continuarea spovedaniei sale, Horia Constantinescu își întreabă urmăritorii dacă chiar contează lucrurile rele pe care le-a făcut în trecut, dând de înțeles că ar prefera să fie compensate cu ceea ce a făcut ca șef la ANPC.

„Vreau să vă întreb dacă contează atât de mult ceea ce am făcut în trecut, sau este acum ispășirea unei «condamnări» pentru absolut tot ceea ce a fost în neregulă. Vă las să vă gândiți la acest lucru, dar vă pun în vedere că vor putea apărea materiale video cu mine făcând tot felul de nebunii. Din păcate aparțin trecutului meu, le port în rucsacul personal”, a mai afirmat Horia Constantinescu într-un clip video postat pe TikTok.

Șeful ANPC spune că din momentul în care a candidat pentru funcția de consilier la Costinești a decis să se schimbe. A fost momentul zero în care a decis, ca Mitică de la Ligă, că gata cu faptele rele.

În interviul al care face referire, din 2017, așa zisa lui spovedanie, Horia Constantinescu se prezintă drept un băiat rău și nu prea. El se descria drept un chiulangiu cu note mici, bătăușul școlii, dar care îi ajuta și pe cei în nevoie. De fapt, în materialul respectiv, actualul șef al ANPC își creionează un portret de rebel, așa cum vedem prin filmele americane cu adolescenți neînțeleși, dar capabili de fapte eroice. La școală se descurca la materiile importante – fizica, matematica, limba română, istoria, geografia – dar nu le agrea, chipurile, pe cele care erau neinteresante, teoria construcțiilor de mașini sau biologia.

„Am trăit în cartierele limitrofe ale Bucureștiului acolo unde dacă nu erai atent ajungeai fără pantofi acasă. M-am golănit destul de repede, am petrecut perioada tinereții în mai multe instituții de învățământ, am fost bătăușul școlii. N-am avut note mici la învățătură, am intrat la Liceul Sfântul Sava, la mecanică. Pe vremea aia nu puteai avea pile, eram nouă copii pe loc, nu puteai să dai la o parte nouă copii care învățau foarte bine. Primul 7 la purtare l-am avut în clasa a IV-a. De nebun. N-am fost un copil aliniat. N-am tolerat niciodată nedreptatea… am fost apărătorul copiilor cu handicap, celor nevolnici. Apoi, chiuleam…”, povestea Horia Constantinescu pentru Info-Sud-Est.