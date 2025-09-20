Șefii companiei Romgaz amenință cu efecte devastatoare, dacă li se vor reduce salariile

Șefii companiei Romgaz au avertizat că reducerea salariilor ar putea pune în pericol proiecte strategice și stabilitatea financiară a firmei. Directoratul executiv al Romgaz susține că, în cazul aplicării unor măsuri de austeritate, remunerările lor ar putea scădea sub nivelul unor directori de rang inferior, ceea ce ar avea repercusiuni asupra întregii organizații.

Șefii Romgaz au reacționat imediat după ce Guvernul a aprobat pe 29 august un proiect de lege privind managementul corporativ la companiile de stat. Remunerarea directorilor și a membrilor consiliilor de administrație ar urma să fie plafonată.

„Reducerea remunerațiilor executive poate afecta proiectele strategice, inclusiv Neptun Deep, și ar putea duce la retrogradarea ratingului Romgaz,” a declarat un membru al conducerii.

Conducerea susține că o eventuală „înlocuire forțată” a echipei executive ar putea slăbi percepția investitorilor asupra guvernanței corporative.

Datele analizate de Profit.ro arată că remunerațiile totale nete ale directorilor executivi Romgaz au crescut semnificativ în 2024. Directorul general Răzvan Popescu și adjunctul său, Aristotel Jude, au primit fiecare câte 1,357 milioane lei, aproape dublu față de 2023, când încasaseră circa 584.000 lei. Directoarea economică Gabriela Trânbițaș a avut o remunerație de aproximativ 816.000 lei, comparativ cu 489.000 lei în 2023.

Salariile fixe nete au fost în 2024 de peste 601.000 lei pentru Popescu și Jude și de peste 501.000 lei pentru Trânbițaș, la care s-au adăugat bonusuri variabile de aproximativ 756.000 lei pentru cei doi bărbați și 315.000 lei pentru directoarea economică.

Directoratul Romgaz avertizează că reducerea salariilor manageriale ar putea declanșa efecte în lanț și chiar afecta proiectul Neptun Deep, destinat exploatării gazelor din Marea Neagră.

Potrivit actului normativ, salariile lunare ale directorilor nu vor putea depăși trei salarii medii brute, iar bonusurile variabile vor fi plafonate la două salarii medii brute pe an. Directorii avertizează că o eventuală „înlocuire forțată” a echipei de conducere ar putea duce la retrogradarea ratingului Romgaz.