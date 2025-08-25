Economie Sectorul agricol, lovit de taxarea inversă la TVA. Mâncare s-ar putea scumpi







Comisia Europeană, iar aprobarea finală ar putea veni anul viitor. Guvernul pregătește extinderea mecanismului de taxare inversă la TVA pentru mai multe domenii, principalul vizat fiind sectorul de legume-fructe, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare . Potrivit oficialului, proiectul se află în discuții cu, iar aprobarea finală ar putea veni anul viitor.

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume-fructe, pentru taxare inversă. La legume-fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat Alexandru Nazare, conform Profit.ro.

Taxarea inversă este un mecanism fiscal aplicat în special în domeniul TVA-ului. În acest sistem, obligația de plată a TVA-ului se mută de la vânzător la cumpărător.

În mod normal, vânzătorul colectează TVA de la client și îl virează către stat. În regimul de taxare inversă, însă, vânzătorul emite factura fără TVA, iar cumpărătorul este cel care calculează, declară și plătește TVA-ul direct către stat, dacă este persoană impozabilă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, extinderea mecanismului este analizată pentru combaterea evaziunii fiscale, în special în sectoarele cu tranzacții mari și nivel ridicat de neconformare fiscală.

Comerțul cu legume și fructe este considerat o zonă vulnerabilă, iar autoritățile vor să reducă pierderile la bugetul de stat.

Aplicarea acestui mecanism ar putea fi decisă după aprobarea Comisiei Europene și ar intra în vigoare începând cu 2026, dacă procesul legislativ va fi finalizat la timp.

În prezent, mecanismul este folosit pentru mai multe sectoare economice. Printre acestea:

Deșeuri feroase și neferoase și rebuturi rezultate din prelucrarea sau topirea lor

Reziduuri și materiale reciclabile : hârtie, carton, cauciuc, cabluri, plastic, cioburi de sticlă

Masă lemnoasă și materiale lemnoase

Cereale și plante tehnice , inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr

Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Energie electrică livrată comercianților persoane impozabile

Transfer de certificate verzi

Construcții, părți de construcție și terenuri , acolo unde se aplică regimul special

Aur de investiții și semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325‰

Telefoane mobile și dispozitive cu circuite integrate

Console de jocuri, tablete și laptopuri

Gaze naturale furnizate comercianților persoane impozabile

Aceste domenii au fost selectate pentru că prezintă riscuri ridicate de evaziune, iar mutarea responsabilității pentru TVA la cumpărător a redus pierderile la buget.

Septembrie 2025 – România discută cu Comisia Europeană aprobarea extinderii mecanismului

Finalul anului 2025 – Se definitivează forma legislativă

2026 – Măsura ar putea fi aplicată efectiv, dacă primește acordul european

Guvernul anunță că va continua analiza altor domenii, dar pentru moment, sectorul legume-fructe este prioritar.