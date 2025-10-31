Harta salariilor minime din economia franceză. Sectoarele cel mai afectate

Aproximativ 2,2 milioane de persoane sunt plătite în prezent cu salariul minim pe economie (SMIC) în Franța, potrivit unei note publicate de Dares.

La 1 noiembrie 2024, salariul minim brut pe oră în Franța a fost majorat anticipat la 11,88 euro, o creștere de 2% menită să sprijine angajații cu venituri mici. Aproape un an mai târziu, Dares, organismul statistic al Ministerului Muncii, a publicat o notă privind beneficiarii acestei măsuri. Documentul arată că 2,2 milioane de salariați din sectorul privat neagricol au fost vizați de reevaluarea din 1 noiembrie 2024, reprezentând 12,4% din totalul angajaților.

O altă concluzie a notei Dares este că ponderea beneficiarilor salariului minim pe economie este mult mai ridicată în rândul angajaților cu normă parțială, unde ajunge la 24,5%, față de 9,6% în cazul celor cu normă întreagă, potrivit capital.fr.

De asemenea, salariul minim este mai frecvent întâlnit în întreprinderile foarte mici, cu mai puțin de nouă angajați, unde reprezintă 19,4%, comparativ cu 10,8% în celelalte companii. În ansamblu, proporția beneficiarilor scade odată cu dimensiunea întreprinderii.

Nu este surprinzător că studiul arată o prezență majoritară a femeilor printre beneficiarii salariului minim. Din totalul de 2,2 milioane de salariați, 1,3 milioane sunt femei, ceea ce reprezintă 59,2% dintre persoanele plătite cu SMIC. Acest lucru se explică în special prin faptul că femeile sunt suprareprezentate în locurile de muncă cu fracțiune de normă, care sunt, de regulă, mai slab plătite.

De asemenea, femeile sunt angajate în număr mare în domenii care, în mod constant, oferă cele mai mici salarii. În aproape toate categoriile profesionale, ele reprezintă o proporție mai mare dintre beneficiarii creșterii salariului minim decât în rândul totalului salariaților. Situația este mai evidentă în sectoarele „birouri de studii și servicii pentru întreprinderi” (66,3% față de 39,8%) și „chimie și farmacie” (84,0% față de 57,8%).

În ceea ce privește sectoarele de activitate, meseriile din „comerțul alimentar” înregistrează cea mai mare proporție de beneficiari ai salariului minim pe economie (35,3%), atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor. Acest procent ajunge chiar la 49,2% în cazul angajaților cu normă parțială. Mai exact, peste jumătate dintre angajați sunt afectați de reevaluarea salariului minim în convenția colectivă „servicii pentru persoane” (53,6%) și în cea pentru „restaurante fast-food” (56,3%).

Printre celelalte sectoare de activitate în care beneficiarii salariului minim pe economie sunt cei mai numeroși se numără în special restaurantele și turismul (28,2%), meseriile din domeniul „îmbrăcămintei din piele și textile” (24,7%) sau „comerțul cu amănuntul, în principal nealimentar” (25,5%).