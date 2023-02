Secretul unei vieți lungi și fericite. Sfaturi pentru tinere. „Să nu vorbești cu bărbați străini”

Olive Westerman, în vârstă de 100 de ani, a călătorit prin lume împreună cu soțul ei Sam, scriitor și ghid turistic. Aceasta a locuit o perioadă în Singapore și a descoperit secretul pentru a își păstra sufletul tânăr.

Acum, ea se află la căminul de bătrâni din Chester, unde și-a serbat și ziua de naștere. Aceasta a primit o sticlă de parfum Estee Lauder, pe care răposatul ei soț i-l oferea în fiecare an.

Cu ocazia zilei ei de naștere, Olive a dezvăluit care este secretul unei vieți lungi și fericite. Ea le-a sfătuit pe tinere să evite să vorbească cu bărbații străini și să aibă grijă de sufletul lor. „Evitați să vorbiți cu bărbați străini și veți fi bine. Cred că cel mai bun sfat pe care l-aș putea da este pur și simplu să fii fericit și mulțumit, să trăiești și să profiti la maximum de ceea ce ai. De-a lungul anilor, am petrecut mult timp lucrând cu copiii, iar acest lucru vă va ajuta, cu siguranță, să vă mențineți un suflet tânăr. De fapt, nu pot să cred că acum am 100 de ani, dar mă simt uimitor”.

Aceasta a mai povestit că a primit în dar o felicitare de la Regele Charles și Camilla de ziua ei și că a fost extrem de „încântată”, potrivit LAD Bible.

Secretul longevității unui bărbat de 100 de ani

Și un bărbat de 100 de ani a dezvăluit care este secretul longevității. El a declarat că nu a ținut dietă niciodată, dar că face sport în fiecare zi. Acesta bea și Martini aproape în fiecare seară.

„De luni până vineri, mă antreneaz de la 7:30 dumineața și până la 10.30. Am păstrat această rutină din 1983. Nu prea mai am chef să mă duc acum că am 100 de ani, dar tot mă duc. Știu că este necesar dacă vreau să mă bucur în continuare de viață. Zilele mele sunt la fel ca și atunci când aveam 30 de ani.

Exercițiile fizice sunt mult mai bune decât medicamentele. Mulți oameni trăiesc doar cu pastile, dar eu nu. Iau doar pastile pentru tensiune”, a spus Les Savino.

El i-a sfătuit pe tineri să mănânce alimente de calitate și să petreacă cât mai mult timp cu familia.

„O mulțime de oameni se îndoapă cu mâncare. Eu nu mănânc până când nu mai pot. Știu să mă opresc. Nu am o dietă specială, dar nu mă omor după carne. Îmi plac foarte mult fructele de mare. Nu am renunțat niciodată la dulciuri pentru că îmi plac foarte mult. Prefer fursecurile și budinca de ciocolată. În fiecare seară am un obicei special. Mă delectez cu două pahare de martini. În plus, petrec mult timp cu familia și prietenii și asta cred că ajută foarte mult “, a mai spus bărbatul.