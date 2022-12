Secretul longevității unui bărbat de 100 de ani. Este mult mai activ decât mulți tineri din ziua de azi

Les Savino a împlinit recent 100 de ani, dar este într-o formă de zile mari. Arată cu 30 de ani mai tânăr și a mărturisit care este secretul longevității sale. Bărbatul spune că nu a ținut în viața lui dietă, dar că face sport în fiecare zi și că este atent mai ales la cât mănâncă. Recunoaște că în fiecare seară se delectează și cu câteva două pahare mici de martini.

Mult sport

Les Savino trăiește în orășelul Hanover din Pennsylvania. Este mai activ decât mulți tineri din ziua de azi. Chiar dacă a împlinit anul acesta 100 de ani este complet independent. Încă conduce propria mașină după ce a trecut testele de vedere și cele care verifică reflexele.

În fiecare zi se urcă la volan și se deplasează la sala de sport. De 39 de ani are o rutină bine stabilită. „De luni până vineri, mă antreneaz de la 7:30 dumineața și până la 10.30. Am păstrat această rutină din 1983. Nu prea mai am chef să mă duc acum că am 100 de ani, dar tot mă duc. Știu că este necesar dacă vreau să mă bucur în continuare de viață. Zilele mele sunt la fel ca și atunci când aveam 30 de ani.

Exercițiile fizice sunt mult mai bune decât medicamentele. Mulți oameni trăiesc doar cu pastile, dar eu nu. Iau doar pastile pentru tensiune”, a spus Les Savino.

Mănâncă ce îi place

Recunoaște însă că a avut parte și de gene bună. Părinții săi sunt de origine italiană și au trăit peste 80 de ani într-o perioadă în care speranța de viață era de la 65 de ani.Savino spune că mănâncă multe legume, dar și pește și fructe de mare. Recunoaște că foarte rar consumă câte o friptură pentru că nu prea îi place carnea.

„O mulțime de oameni se îndoapă cu mâncare. Eu nu mănânc până când nu mai pot. Știu să mă opresc. Nu am o dietă specială, dar nu mă omor după carne. Îmi plac foarte mult fructele de mare. Nu am renunțat niciodată la dulciuri pentru că îmi plac foarte mult. Prefer fursecurile și budinca de ciocolată. În fiecare seară am un obicei special. Mă delectez cu două pahare de martini. În plus, petrec mult timp cu familia și prietenii și asta cred că ajută foarte mult “, a mai spus bărbatul, potrivit dailymail.co.uk.