„Bineînţeles că de mâine intrăm într-o nouă etapă de relaţie cu Regatul Unit . Pentru prima dată putem spune că Regatul Unit va deveni pe deplin stat terţ în relaţia cu UE şi statele sale membre, inclusiv România. De ce spun pe deplin, pentru că am parcurs mai multe etape în timpul acestui an, am avut un acord de retragere care a intrat în vigoare la 1 februarie, apoi am avut o perioadă de tranziţie şi iată că acum intrăm în noul regim, un nou regim care ve produce o serie de transformări semnificative pentru toţi cetăţenii europeni, inclusiv cetăţenii români, iar din perspectiva noastră, a MAE , bineînţeles că aceste modificări ţin de regimul de vize şi de călatorii, aplicabil în relaţia cu Regatul Unit. Înainte de a detalia pe regim de vize şi pe competenţa exclusivă a MAE, aş vrea să-mi permiteţi, pe scurt, să vă spun de fapt ce a însemnat acest proces şi de ce v-am precizat că Regatul Unit devine pe deplin stat terţ în relaţia cu UE. Pentru că noi practic, ruptura politică s-a produs la 1 februarie”, a subliniat secretarul de stat.