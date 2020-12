Foarte mulți agricultori din România au dat faliment din cauza lunii noiembrie, o lună extrem de secetoasă. După părerea specialiștilor în horticultură, România nu a mai văzut o asemenea lună secetoasă încă din 1947 de la marea foamete.

Direcția Agricolă din România a anunțat că luna noiembrie 2020 se plasează pe locul cinci în „topul” celor mai secetoase luni pe care România le-a văzut din anul 1961 și până în prezent. Experții susțin că aproape 90.000 de hectare din Județul Buzău au fost afectate de această perioadă uscată.

De asemenea, nu doar în Buzău au fost probleme. Agricultorii din toată țara se plâng că pământul nu le-a mai dat roadele obișnuite din cauza secetei, iar acum sunt nevoiți să aștepte ajutorul Guvernului.

Cea mai gravă secetă din istoria României?

Experții în horticultură anunță că în momentul de față, orice lucrare agricolă nu va avea efect din cauza secetei. Ei spun că pământul nu a mai fost atât de uscat din anul 1947, de la marea foamete.

„În 30 de ani de agricultură nu am văzut aşa ceva. De fapt, nimeni nu cred că a văzut un astfel de fenomen. Eu am pagube imense în acest an agricol de peste 700.000 de lei. Mai grav este că acum mi se rupe plugul în brazdă iar costul arăturilor de toamnă este imens.

Toţi fermierii sunt disperaţi iar unii spun că vor renunţa din cauza pagubelor foarte mari”, a spus Constantin Gherase, un fermier din Buzău, potrivit Adevărul.

Sistemele de irigare din Buzău, distruse la Revoluție

„Aveam la Buzău un sistem de irigaţii excepţional, cu care puteam iriga gravitaţional prin cădere şi fără niciun cost peste 30 de mii de hectare. Din păcate, acum ne rugăm să plouă pentru că aceste sisteme au fost distruse de rechinii imobiliari la Buzău.

Dacă nu ar exista importurile, noi, românii, am fi muritori de foame. În condiţiile în care ai cel mai fertil teren agricol din Europa, ai ajuns să nu produci decât pagubă, în lipsa acestor sisteme de irigaţii. Din păcate va fi mult mai rău pe viitor, din cauza unor astfel de fenomene extreme care devastează agricultura românească”, spune Costel Vânătoru, horticultor, conform RomaniaTV.