Se schimbă banii! Ce monede se modifică? Decizie fulger

Maya Angelou, un autor, poet și activist pentru Drepturile Civile americane, a devenit cunoscută odată cu publicarea „Știu de ce cântă păsările în colivie” în 1969. Femeia, care a murit în 2014, la vârsta de 86 de ani, a fost onorată cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii în 2010, de către preşedintele Barack Obama.

Astfel, designul monedei de 25 de cenți o înfățișează pe Angelou cu brațele întinse. În spatele ei sunt o pasăre în zbor și un soare care răsare, imagini inspirate din poezia ei.

Reprezentarea lui Angelou pe monedă vine pe fondul unor eforturi de decenii de a prezenta americani mai diverși pe banii americani, care au avut până acum în mare parte bărbați albi, inclusiv mai mulți proprietari de sclavi.

Noi chipuri vor apărea pe monedele americane

Pe lângă moneda pe care apare Maya Angelou, americanii plănuiesc să emită alte 20 de monede de 25 de cenți care să surprindă chipurile unor femei americane emblematice în istoria țării, inclusiv un astronaut, un șef de trib și o actriță.

Alți premiați în 2022 vor fi fizicianul și prima femeie astronaut Sally Ride și Wilma Mankiller, prima femeie șef principal al Națiunii Cherokee. De asemenea, vor fi onorate în acest an Nina Otero-Warren, lider în mișcarea pentru vot din New Mexico, și Anna May Wong, prima vedetă de film chinezo-americană de la Hollywood.

Mișcarea a fost primită cu brațele deschise de prima femeie secretar al Trezoreriei SUA, Janet Yellen.

„De fiecare dată când ne redesenăm moneda, avem șansa de a spune ceva despre țara noastră – ce prețuim și cum am progresat ca societate”, a declarat Janet Yellen, prima femeie secretar al trezoriei SUA, informează impact.ro.

Cine a fost Maya Angelou

Maya Angelou a fost poetă, autoare și activistă. Aceasta a fost prima femeie de culoare care a scris și recitat un poem la o inaugurare prezidențială. A devenit celebră odată cu autobiografia sa revoluționară din 1969, „I Know Why the Caged Bird Sings” (n.r. – „Știu de ce cântă păsările în colivie”), despre copilăria sa din Deep South.

Angelou a primit zeci de premii și diplome de onoare și a scris peste 30 de cărți de succes. În 2010, a primit Medalia Prezidențială a Libertății, fiind cea mai înaltă distincție civilă americană, din partea președintelui de atunci Barack Obama. Maya a murit în 2014, la vârsta de 86 de ani.

Se schimbă și bancnota de 20 de dolari

Administrația Biden a anunțat, la scurt timp după preluarea mandatului în urmă cu un an, că intenționează să înlocuiască portretul lui Andrew Jackson pe bancnota de 20 de dolari cu aboliționistul Harriet Tubman, un lider al căii ferate subterane. Cu toate acestea, de la acel anunț, administrația nu a oferit alte detalii despre planurile sale.