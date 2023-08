Se rupe Coaliția? Boc: „Să stea cu picioarele în apă rece” 

Unul din principalii lideri ai PNL recomandă menținerea coaliției de guvernare în contextul crizei politice actuale.

„Avem un fel de ciocnirea civilizațiilor între PSD și PNL”, transmite primarul Clujului, Emil Boc. Acesta face un apel la cele două partide să se comporte responsabil, mai exact să stea „cu picioarele în apă rece” și să analizeze „toate consecințele” unei eventuale rupturi guvernamentale.

Opinia acestuia vine pe fondul disputelor din interiorul Coaliției pe tema noilor măsuri de reducere a cheltuielilor, anunțate de guvernul Ciolacu, dar și din perspectiva anvergurii PNL la Cluj, partid care domină politic județul și capitala lui.

„Eu nu dau lecții la nimeni. Nu mă consider atotștiutor să dau lecții cuiva. Pot doar să spun ce am făcut cât am fost premier: am eliminat pensiile speciale, 200.000 de posturi bugetare, am avut maxim 53 de secretari de stat și 16 în Guvern, am comasat și desființat 200 de agenții guvernamentale, măsuri prin care am fost pus cu spatele la zid, nu aveam alternativă, ca să putem finanța celelalte cheltuieli bugetare”, a spus Emil Boc, la postul radio Napoca Live.