Scumpirile ajung și la abonamentele digitale. Ce platforme au majorat prețurile și cât plătesc românii

Abonamentele digitale au devenit o cheltuială tot mai importantă pentru românii care folosesc platforme de filme, muzică, jocuri sau stocare online. În 2026, servicii precum YouTube Premium și Apple Music au majorat tarifele în România, în timp ce alte platforme, printre care Netflix, Disney+ și HBO Max, au păstrat prețurile stabilite anterior. Diferențele dintre abonamente pot ajunge la zeci de lei lunar, în funcție de serviciile alese.

Platformele digitale continuă să ocupe un loc important în bugetele utilizatorilor, iar costurile pot deveni considerabile atunci când sunt plătite mai multe abonamente simultan. Deși fiecare serviciu presupune o sumă lunară relativ mică, cheltuielile cumulate pot depăși câteva sute de lei.

Anul 2026 a adus noi majorări pentru anumite servicii disponibile în România. YouTube Premium a modificat tarifele în toamnă, iar Apple Music a aplicat creșteri în noiembrie. În cazul celorlalte platforme, situația diferă: unele au majorat prețurile în anii anteriori, iar altele au schimbat condițiile abonamentelor fără să anunțe noi scumpiri pe piața românească.

Scumpirile ajung și la abonamentele digitale. YouTube Premium a majorat prețurile pentru utilizatorii din România începând din toamna anului 2026. Modificările au vizat principalele categorii de abonamente, inclusiv planurile individuale, cele pentru familii și cele destinate studenților.

Abonamentul Individual a crescut de la 29 de lei la 32 de lei pe lună, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 10,3%. Pentru un utilizator care plătește serviciul timp de 12 luni, diferența ajunge la 36 de lei anual.

O creștere mai mare a fost aplicată abonamentului Family. Prețul acestuia a urcat de la 55 de lei la 62 de lei lunar, adică 84 de lei în plus într-un an. Și studenții plătesc mai mult pentru serviciul Premium, tariful fiind majorat de la 18 lei la 20 de lei pe lună.

Noile prețuri se aplică serviciului care permite vizionarea videoclipurilor fără întreruperi publicitare și oferă acces la funcții suplimentare, inclusiv redarea conținutului în fundal și descărcarea videoclipurilor pentru vizionare offline. Majorarea din 2026 a venit după o altă ajustare a tarifelor, aplicată de YouTube în România în 2024.

O altă platformă care a scumpit abonamentele în România este Apple Music. Noile tarife au început să fie aplicate în noiembrie 2026, potrivit notificărilor primite de utilizatori. Abonamentul Individual a crescut de la 24,99 lei la 25,99 lei pe lună, în timp ce planul destinat studenților a urcat de la 12,49 lei la 13,99 lei.

Cea mai importantă majorare nominală a vizat abonamentul Family, care permite accesul mai multor membri ai familiei la serviciul de streaming muzical.

Prețul acestuia a crescut de la 36,99 lei la 41,99 lei lunar. Diferența este de 5 lei pe lună, ceea ce înseamnă 60 de lei suplimentari pentru un an întreg. Astfel, utilizatorii care aleg varianta Family suportă o creștere de aproximativ 13,5% față de tariful anterior.

Netflix a majorat prețurile abonamentelor din Statele Unite în 2026, însă modificările respective nu au fost extinse și asupra pieței din România. Reprezentanții companiei au confirmat, la momentul anunțării scumpirilor din SUA, că tarifele pentru utilizatorii români nu erau vizate de actualizare.

În prezent, Netflix pune la dispoziția clienților din România trei variante de abonament. Cel mai accesibil plan costă 5,99 euro lunar și permite vizionarea conținutului pe un singur dispozitiv, la rezoluție HD.

Abonamentul Standard are un tarif de 10,99 euro pe lună și include vizionarea simultană pe două dispozitive, la calitate Full HD. Pentru planul Premium, utilizatorii plătesc 13,99 euro lunar. Acesta oferă acces la rezoluție 4K, acolo unde conținutul și dispozitivele sunt compatibile, și permite patru vizionări simultane.

În funcție de cursul valutar, abonamentele Netflix ajung la aproximativ 32 de lei, 59 de lei și 75 de lei pe lună. Deși prețurile sunt afișate în euro, suma efectivă achitată în lei poate varia în funcție de cursul aplicat la efectuarea plății.

Scumpirile ajung și la abonamentele digitale. Disney+ se numără printre platformele care au modificat prețurile în 2025, efectele acestor ajustări fiind resimțite și în 2026 de o parte dintre abonați. În iunie 2026, anumiți utilizatori care aveau abonamente anuale contractate înainte de majorarea din septembrie 2025 au fost informați că, la reînnoire, vor trece la noile tarife.

În România, abonamentul Disney+ Standard costă 34,99 lei pe lună, iar varianta Premium ajunge la 59,99 lei. Planul Standard permite două vizionări simultane, în timp ce Premium oferă acces la conținut 4K și posibilitatea utilizării serviciului pe patru dispozitive în același timp.

În cazul HBO Max, cea mai recentă majorare generală identificată pentru piața românească a fost aplicată în 2025.

Platforma afișează în prezent trei variante de abonament:

Basic cu publicitate – 4,99 euro pe lună;

Standard – 8,99 euro pe lună;

Premium – 11,99 euro pe lună.

Diferențele dintre aceste planuri țin de prezența reclamelor, calitatea imaginii, numărul de dispozitive și posibilitatea descărcării conținutului.

Spotify rămâne una dintre principalele alternative pentru utilizatorii care ascultă muzică prin intermediul unui abonament digital. În România, serviciul Premium Individual costă 26 de lei pe lună, potrivit tarifelor publicate pe site-ul oficial.

Pentru studenți, prețul este de 14 lei lunar, în timp ce abonamentul Duo, destinat a două persoane care locuiesc la aceeași adresă, costă 35 de lei. Planul Family are un tarif de 42 de lei pe lună și include până la patru conturi Premium.)

În cazul platformelor de filme și seriale, SkyShowtime afișează un tarif de pornire de 4,99 euro lunar pentru planul cu publicitate. Abonamentul Standard costă 6,99 euro, iar varianta Premium ajunge la 9,99 euro pe lună.

Platforma românească VOYO are un abonament lunar de 5,99 euro, care oferă acces la filme, seriale, emisiuni, transmisiuni sportive și canale de televiziune. Pentru aceste servicii nu au fost identificate majorări generale noi, confirmate pentru România în 2026.

Scumpirile ajung și la abonamentele digitale. Costurile recurente nu se limitează la platformele de streaming video sau muzical. Utilizatorii plătesc și pentru stocarea fotografiilor, documentelor și altor fișiere în cloud, precum și pentru aplicații de productivitate. De exemplu, Apple oferă prin iCloud+ mai multe variante de stocare online, cu prețuri care pornesc de la 4,99 lei pe lună pentru 50 GB.

Planul de 200 GB costă 14,99 lei lunar, iar cel de 2 TB ajunge la 49,99 lei. Există și opțiuni cu spațiu mai mare, destinate utilizatorilor cu necesități suplimentare de stocare.

Microsoft 365 presupune, de asemenea, costuri periodice pentru cei care folosesc aplicații precum Word, Excel, PowerPoint și serviciul de stocare OneDrive. Abonamentul Personal are un preț de 484,99 lei pe an, iar planul Family costă 624,99 lei anual.

Microsoft a modificat în octombrie 2026 și anumite condiții privind spațiul de stocare disponibil în cadrul abonamentelor Family și Premium, fără ca această schimbare să reprezinte, în sine, o nouă majorare de tarif.

Cheltuielile devin mai vizibile atunci când sunt calculate pentru un an întreg, în special în cazul utilizatorilor care păstrează active simultan mai multe servicii.

De exemplu, o persoană care are YouTube Premium Individual, Disney+ Standard, Spotify Premium Individual și un abonament iCloud+ de 200 GB plătește următoarele sume:

Platformă Cost lunar YouTube Premium 32 lei Disney+ Standard 34,99 lei Spotify Premium 26 lei iCloud+ 200 GB 14,99 lei Total 107,98 lei

În acest exemplu, cheltuiala anuală ajunge la 1.295,76 lei, presupunând că tarifele rămân neschimbate și că toate serviciile sunt plătite timp de 12 luni. Dacă utilizatorul adaugă și Netflix Standard, care costă aproximativ 59 de lei lunar la cursul actual, suma totală urcă la aproximativ 167 de lei pe lună, respectiv peste 2.000 de lei într-un an.

Calculele sunt orientative și nu reprezintă cheltuielile medii ale utilizatorilor din România. Diferențele depind de numărul platformelor utilizate, tipul abonamentului, eventualele promoții și moneda în care este stabilit tariful.

În condițiile în care unele servicii au aplicat deja majorări în 2026, verificarea periodică a abonamentelor active poate ajuta utilizatorii să identifice cheltuielile recurente și să stabilească ce platforme mai folosesc efectiv.