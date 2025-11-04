Scumpiri zilnice la benzină și motorină. Ce influențează prețurile în Republica Moldova

Republica Moldova. Moldovenii vor scoate din ce în ce mai mulți bani din buzunar la pompă, într-un context internațional tensionat pe piața petrolului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri pentru miercuri, 5 noiembrie 2025, astfel încât un litru de benzină va fi comercializat cu 22,93 lei, iar motorina va ajunge la 20,25 lei, în creștere cu 7, respectiv 16 bani.

Specialiștii atrag atenția că aceste majorări nu sunt întâmplătoare. Ele reflectă cotațiile internaționale ale petrolului, evoluțiile recente ale cursului leu-dolar și deciziile strategice ale OPEC+ privind producția de țiței. În plus, sancțiunile internaționale asupra marilor companii petroliere rusești și incertitudinile privind aprovizionarea cu petrol din Rusia contribuie la instabilitatea pieței și, implicit, la scumpirea carburanților în țara noastră.

Reprezentanții ANRE explică că aceste tarife nu sunt stabilite la întâmplare, ci sunt calculate zilnic, pe baza unei formule stabilite legal, printr-o metodologie oficială.

Prețurile maxime de comercializare a carburanților se stabilesc ținând cont de:

media cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere, înregistrată în cele 14 zile anterioare zilei de calcul;

media oficială a cursului valutar leu–dolar, tot pentru ultimele 14 zile;

o marjă comercială fixă, stabilită de ANRE pentru stațiile de alimentare;

accizele, conform prevederilor din Codul Fiscal;

TVA-ul aplicabil produselor petroliere.

Toate aceste componente sunt luate în calcul, iar din ele rezultă prețul maxim permis, pe care o companie îl poate cere la pompă. Prețurile sunt afișate în fiecare zi lucrătoare pe site-ul oficial al ANRE.

Prin urmare, dacă în perioada de referință crește prețul internațional al petrolului sau se depreciază leul față de dolar, este foarte probabil ca prețul la carburanți să urce automat și în Republica Moldova.

Cotațiile la țiței au crescut luni dimineață, după ce OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a decis să nu majoreze producția în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, scrie Economica.ro, cu referire la Reuters.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol „light sweet crude” a urcat cu 0,41%, la 61,23 dolari. De asemenea, la bursa ICE Futures, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut cu 0,43%, la 65,05 dolari, potrivit Agerpres.

Duminică, OPEC+ a anunțat că în decembrie va majora producția cu 137.000 barili pe zi (bpd), același nivel ca în octombrie și noiembrie.

„Dincolo de luna decembrie, din cauza caracterului sezonier, statele membre au decis de asemenea să suspende majorarea producției în primul trimestru din 2026”, se arată în comunicatul instituției.

Analistul ING, Warren Patterson, crede că decizia OPEC+ reprezintă o recunoaștere a excedentului de pe piață, în special la începutul anului viitor. „Evident, încă există incertitudini majore privind nivelul excedentului, care depinde de cât de mult vor afecta sancțiunile SUA fluxurile de petrol rusesc”, a adăugat acesta.

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Anunțul reprezintă o schimbare importantă a atitudinii președintelui Donald Trump, care a amânat impunerea unor sancțiuni majore, și este, de asemenea, o modificare radicală a politicii occidentale față de petrolul rusesc.

În octombrie, cotațiile barilului de petrol Brent din Marea Nordului și ale barilului de petrol „light sweet crude” au scăzut cu peste 2%, marcând a treia lună consecutivă de declin, pe fondul temerilor privind perturbările de pe piață și a îngrijorărilor privind impactul taxelor vamale americane asupra economiei mondiale.