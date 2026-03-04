Scriitorul Varujan Vosganian: Nu avem o strategie culturală. Oameni de cultură sunt marginalizați

Scriitorul Varujan Vosganian a fost invitat, alături de fiica sa, Armine Vosganian, regizoare, la podcastul „Condamnați la Cultură”, moderat la evz.ro de Liviu Mihaiu.

Zona culturală, marginalizată și foarte prost finanțată, o problemă dezbătută de cei trei interlocutori. Președintele Uniunii Scriitorilor a atras atenția că nu există baza, adică o strategie pentru a face progrese.

„Avem strategii de transport masterclass, strategii de mediu, strategie militară, strategie agricolă. Nu avem o strategie culturală. O strategie culturală presupune îmbinarea orizonturilor de timp pe o durată locală. E paradoxal. Pe de o parte, avem un val suveranist care proclamă identitatea națională. Și una dintre temele campaniilor electorale a fost cea legată de suveranitate, pe de altă parte însă purtătoarea identității naționale, în primul rând care este cultura, este complet ignorată”, a spus Varujan Vosganian.

„Bugetul Institutului Cultural Român este un buget la care după zero trebuie să numeri 4-5 alte zerouri ca să afli cât este, iar promovarea culturii române, literaturii cel puțin, este la nivelul de 200.000 de euro pe an, ceea ce pentru o cultură întreagă este rușinos. Mai ales că noi avem o cultură foarte bună, dar este o cultură crescută la intersecția dintre imperii. Teritoriul ăsta n-a fost epicentru vreunui imperiu. De aceea limba română are nevoie să fie cunoscută.

De aceea ar trebui investit în lucrurile astea. Apoi, Ministerul Culturii are un buget derizoriu. Eu vă spun că noi ne descurcăm mai ales cu administrații locale, unde unii președinți de consiliu și disenți sau primari simt o oarecare mândrie să fie împreună cu noi în evenimentele. Locale”, a mai explicat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Vosganian este de părere că societatea are nevoie mai mult decât oricând ce cultură.

„Oameni de cultură sunt marginalizați într-o societate în care mai mult vorbește decât gândește și care nu mai are nevoie de metaforele și transfigurările omului de cultură.”