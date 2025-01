Social Școala care ucide campioni. David Popovici: Mă jignea și mă trăgea de păr







„Mă jignea şi mă trăgea de păr”. Mărturia şocantă a lui David Popovici, înotătorul care a scris istorie pentru România.

David Popovici, momente greu de uitat la început de carieră

David Popovici a rescris istoria înotului românesc. A impresionat la Jocurile Olimpice de la Paris. Acolo, a câștigat medalia de aur la 200 metri liber și medalia de bronz la 100 metri liber.

Înotătorul a întâmpinat dificultăți semnificative la începutul carierei sale, când avea doar 7 ani. În timpul antrenamentelor, a avut momente tulburătoare, greu de uitat sau de trecut cu vederea.

David Popovici a declarat într-un podcast că a fost mereu criticat de o fostă antrenoare.

David Popovici se consideră norocos că l-a cunoscut pe Adrian Rădulescu

El a declarat că odată ce l-a cunoscut pe Adrian Rădulescu, antrenorul cu care lucrează și în prezent, totul s-a schimbat în bine pentru el.

„Am ajuns întâmplător să îl cunosc pe cel care încă mi-e antrenor (n.r. Adrian Rădulescu). L-am cunoscut când aveam 9 ani. Am avut şansa să am nişte profesori care să mă înţeleagă şi să mă susţină în hobby-ul meu, care este sportul.

M-am întâlnit cu toţi oamenii aceştia frumoşi pe care îi am în jurul meu care m-au ajutat să devin omul şi sportivul care sunt astăzi. Când vorbesc despre şansa mea, la asta mă refer”, a spus marele sportiv.

La opt ani a părăsit școala la care învăța

David Popovici a rezistat doar un an la școala unde era antrenoarea abuzivă

«Când eram în clasa întăi am vrut să plec de la şcoala unde învățam şi unde înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea și mă trăgea de păr!

Numai că, plecând de acolo, am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu de acum, domnul Adi cum îi spunem noi. Şansa mea s-a manifestat ciudat, ca în viaţa fiecăruia. La mine s-au unit nişte chestii frumoase şi a ieşit ceva mişto.

Un an şi ceva am fost cu antrenoarea aceea, până când le-am povestit alor mei acasă şi şi-au dat seama că nu e ok. Am avut şi şansa să am nişte părinţi sănătoşi la cap şi când au auzit de aşa ceva au zis ‘Ok, trebuie să schimbăm şcoala. Vrei să faci şi înot în continuare? Trebuie să schimbăm şi clubul!’”, a mai afirmat Popovici