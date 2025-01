Sport David Popovici, antrenamente draconice. Sutimile care fac diferență dintre glorie și eșec







David Popovici a declarat în cadrul unui podcast faptul că atunci când ești sportiv de performanță, două sutimi înseamnă tot. De altfel, campionul se bucură că nu a luat locul 3 la JO din Japonia în 2021, și are și un motiv pentru acest lucru.

David Popovici tinde spre perfecțiune, deși știe că nu o va atinge niciodată

Campionul Olimpic la înot a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul unui podcast. Acesta spune că orice sportiv de performanță trebuie să tindă către perfecțiune, chiar dacă nu o va atinge niciodată. ”Când diferența între a deveni campion olimpic și a te uita toată lumea pentru că ai terminat pe locul 2, asta e realitatea sportului. Când diferența e de două sutimi sau de una, cum am fost eu acum când am luat locul întâi la jocuri, diferența a fost de două sutimi.

Când diferența este atât de mică trebuie să tinzi cât mai mult către a fi perfect. Când am fost celelalte Jocuri Olimpice ale mele la Tokyo în 2021, am luat locul 4 la două sutimi de locul trei. Și probabil acele două sutimi de care mai aveam nevoie pe alea le-am luat apoi... dar nu cred ca mi-ar fi prins bine să fiu al treilea din lumea la 16 ani. Cred că m-ar fi dat peste cap prea tare. Faptul că am luat locul patru, atât de aproape de o medalie olimpică de când eram mic, nu m-a făcut decât să îmi fie mai foame și să fiu și mai motivat. Și ăsta e un dar în sine”, a declarat campionul.

A devenit un control freak

Pe de altă parte, acesta a precizat că a fost nevoie să controleze totul în viața lui. ”Eu am avut nevoie de foarte mult control să rezist la toată munca la care mă supuneam. Am avut nevoie să fiu un control freak pentru că trebuia să îmi controlez cu mare atenție tot ce mâncam, cât dormeam Tot timpul pe care îl puteam petrece recuperându-mi și nu petrecând.

A trebuit să rulez absolut totul la milimetru. Nu mi-a prins bine, că nu e sănătos să fi în control asupra atâtor aspecte din viața ta. Dar asta e în sport. Anul ăsta am o singură dorință să obțin aceleași rezultate. Dar să introduc și blândețea în muncă”, a mai spus David.