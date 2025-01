Social Cea mai bună dietă a anului 2025. A fost votată de către profesioniștii în nutriție







Dieta mediteraneană a fost premiată din nou, câștigând premiul „best of the best” din 2025 de la U.S. News & World Report, care publică anual o listă cu cele mai bune și cele mai puțin benefice diete. Această clasificare o fac de-a lungul anului, profesioniștii în nutriție.

Dieta mediteraneană: Una dintre cele mai sănătoase diete din lume

Dieta mediteraneană — care este mai mult un stil de viață decât o dietă — a câștigat cele mai mari onoruri din 2019 încoace, pentru accentul pus pe consumul de fructe, legume, cereale, ulei de măsline, nuci și semințe, subliniind în același timp importanța meselor cu familia și prietenii și exercițiul fizic zilnic.

Dieta reduce, de asemenea, consumul de dulciuri și recomandă cantități mici de lactate și carne, în special carne roșie. Peștele, totuși, este un aliment de bază, în special peștele gras, cum ar fi sardinele.

În anii anteriori, raportul a clasat dietele de la nr. 1 la nr. 40, dieta clasată pe primul loc câștigând, medalia de aur, în timp ce jurații interziceau dietelor aflate la baza listei orice apropiere de podiumul de premii.

„Ar exista această lungă listă de diete cu o mulțime la coada listei, la care, sincer, nimeni nu ar trebui să acorde prea multă atenție”, a spus Gretel Schueller, redactor-șef pentru sănătate la U.S. News & World Report, care supraveghează clasamentele anuale ale dietelor.

Clasamentul dietelor s-a făcut în funcție de un rating cu cinci stele

Anul acesta, însă, clasamentul privind cele mai bune diete adoptă o abordare diferită, cerând evaluatorilor nutriționali să acorde dietele recenzii, până la cinci stele, similar sistemelor de evaluare a consumatorilor de pe multe platforme comerciale, cum ar fi Amazon.

„Practic, orice produs sau articol pe care îl analizezi în zilele noastre pare să fie evaluat pe o scară de cinci stele. Credem că această nouă abordare le oferă oamenilor mai multe opțiuni și o experiență mai personalizată în timp ce își iau în considerare prioritățile de sănătate și obiectivele alimentare”, a spus Schueller.

Folosind acest nou sistem, trio-ul format din dieta mediteraneană, abordările dietetice pentru a opri hipertensiunea arterială (DASH) și dietele flexitariene au primit fiecare 4 stele sau mai mult decât cele mai bune diete generale, cele mai bune diete sănătoase și cele mai ușor de urmat diete.

Dieta DASH - limitarea consumului de sare

Dieta DASH pune accent pe limitarea consumului de sare în scopul reducerii tensiunii arteriale, în timp ce dieta flexitariană, așa cum îi spune și numele, permite o indulgență ocazională de carne sau păsăre în abordarea sa vegetariană.

Toate sunt diete pe bază de plante care sugerează limitarea alimentelor rafinate, ultraprocesate, a cărnii roșii și a zaharurilor adăugate.

Clasificarea dietelor în funcție de afecțiuni

Raportul din 2025 a inclus, de asemenea, noi clasamente pentru diete concepute pentru a ajuta afecțiuni cronice precum artrita, diverticulita, boala ficatului gras și sindromul de intestin iritabil, sau etape ale vieții precum menopauza.

Unele asociații medicale recomandă diete specifice — Asociația Americană a Inimii clasifică dieta DASH ca fiind cea mai bună pentru sănătatea inimii, pentru că este 100% aliniată cu obiectivele AHA pentru o alimentație sănătoasă pentru inimă. În noul raport privind cele mai bune diete de la U.S. News & World Report, dieta DASH a obținut cel mai bun clasament (4,9 stele) atât pentru sănătatea inimii, cât și pentru controlul tensiunii arteriale.

Acest tip de dietă pe bază de plante ajută la combaterea diabetului și a creșterii în greutate, spune un studiu.

Dieta pentru menopauză - nu există

Cu toate acestea, alte grupuri medicale profesionale nu promovează diete specifice, preferând să se concentreze pe o abordare mai personalizată. Luați în considerare „dieta pentru menopauză”, care a obținut 4,6 stele de la judecătorii raportului.

„Nu există o „dietă pentru menopauză” — singura dietă care a demonstrat că ajută cu bufeurile este o dietă bazată pe alimente integrale, de origine vegetală, sărăcă în ulei și bogată în soia”, a declarat dr. Stephanie Faubion, director al Centrului pentru Sănătatea Femeilor de la Mayo Clinic din Jacksonville, Florida, și director medical al Societății pentru Menopauză.

În timp ce Faubion a fost de acord cu unele dintre recomandările dietei pentru menopauză — cum ar fi evitarea meselor aproape de ora de culcare — ea a contestat menționarea dietei Nutrisystem pentru menopauză, care este pe bază de profit, de către U.S. News & World Report.

„Personal, ca medic specializat în menopauză și cercetător, nu aș sugera pacienților mei să se bazeze pe o dietă plătită pentru menopauză,” a spus Faubion într-un email. „Nu îi ajută pe oameni să înțeleagă ce ar trebui să facă pe termen lung, ci se bazează pe cineva să le ofere asta, ceea ce nu este sustenabil.”

Dietele, organizate în două mari categorii

Multe dintre noile categorii de diete: unele care s-au concentrat pe sănătatea digestivă și dietele care pretind că reduc inflamația pentru afecțiuni precum artrita și guta.

„Nu există o dietă unică pentru artrită sau pentru gută,” a declarat Jill Tyrer, editor la Arthritis Foundation, pentru cnn.com într-un email. „Diete pe bază de plante care sunt sărace în zahăr, grăsimi nesănătoase, sare și alimente procesate — cum ar fi dietele mediteraneană și DASH — sunt cele mai bune opțiuni pentru a ajuta la gestionarea acestor boli.

„Cu toate acestea, majoritatea persoanelor cu forme autoimune, inflamatorii de artrită și mulți cu gută necesită medicamente pentru a încetini sau opri progresia bolii.”

Alimentele ultraprocesate constituie mai mult de jumătate din caloriile consumate de un adult american mediu. De asemenea, sunt asociate cu o varietate largă de probleme de sănătate, inclusiv boli de inimă, obezitate și diabet.

Dieta ar trebui începută după o discuție cu medicul curant

Persoanele cu probleme digestive nu ar trebui să folosească clasamentele U.S. News & World Report pentru a decide asupra dietei lor fără a avea mai întâi o discuție amănunțită cu medicul lor curant, a declarat Dr. Jesús Luévano Jr., profesor asociat de gastroenterologie la Morehouse School of Medicine din Atlanta.

„Îngrijorarea mea este că oamenii ar putea privi aceste clasamente și apoi să presupună că, dacă sunt realizate de experți în nutriție, acestea sunt definitive și, prin urmare, nu au conversații productive cu medicii lor care pot realmente ajuta să se concentreze pe cele mai bune alimente pentru ei,” a spus Luévano, care este de asemenea purtător de cuvânt al Asociației Americane de Gastroenterologie.

„Trebuie să faci temele, cum ar fi să ții un jurnal alimentar cu ceea ce mănânci, și apoi să colaborezi cu medicul tău pentru a decide care ar putea fi cea mai bună abordare pentru problema ta specifică,” a spus el.

Diete pentru diverse afecțiuni

Pentru boala ficatului gras, inflamație și sănătatea generală a intestinului, dieta mediteraneană a primit evaluări de patru stele sau mai mult, conform raportului. Pentru diverticulită, o boală în care pungi mari și umflate în intestinul gros și colon provoacă dureri semnificative, judecătorii au acordat dietei mediteraneene o evaluare de 3,7.

„Pentru ficatul gras și bolile vezicii biliare, recomandăm dietele sărace în grăsimi și dieta mediteraneană, pentru că o dietă cu carne mai slabă și grăsimi mai sănătoase s-a dovedit a fi benefică,” a spus Luévano.

Pentru sindromul intestinului iritabil, jurații au acordat dietei low FODMAP 4,8 stele. Dieta, dezvoltată în Australia, se concentrează pe reducerea alimentelor și carbohidraților care fermentează și creează apă suplimentară în intestine, ceea ce poate provoca crampe, dureri și diaree.

Acronimul FODMAP reprezintă alimentele fermentabile; oligozaharide, care sunt lanțuri de molecule de zahăr; dizaharide, cum ar fi lactoza; monozaharide, cum ar fi fructoza; și polioli, care sunt alcoolii zaharurilor, cum ar fi sorbitolul și eritritolul.