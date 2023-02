Scenele de amor dintre Mihaela Rădulescu și Dani Oțil: „Mă simțeam o unealtă, o ustensilă”

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au format un cuplu timp de 6 ani, dar s-au despărțit în 2014. Cei doi au fost criticați din cauza diferenței de vârstă și de înățime, dar nu s-ar fi lăsat afectați. Chiar dacă acum are o familie cu Gabriela Prisăcariu, prezentatorul de la Antena 1 a povestit cum făcea amor cu „diva de la Monaco”.

„Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după relație. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Reșița, noi am avut multe episoade caudate. Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, a mărturisit Dani Oțil.

Și Mihaela Rădulescu a recunoscut că a făcut amor în cele mai ciudate locuri și că nu regretă nimic. „Nu știu pe ce plajă de nudiști am fost, dar nu aveam nimic pe mine. Am făcut sex într-o piscină și am fost abordată de persoane de același sex. N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a declarat vedeta.

Dani Oțil, căutat după relația cu Mihaela Rădulescu

Prezentatorul de la Antena 1 a declarat că relația cu Mihaela Rădulescu i-a adus mai mult succes pe plan profesional și amoros. El a mai spus că toată lumea l-a tratat diferit după ce s-a iubit cu „diva de la Monaco”.

„Într-o zi, când am devenit mai celebru și nu neapărat mulțumită mie, ci că eram într-o relație cu o doamnă mai în vârstă și atunci era wow, și care era mai celebră, evident, pentru că am început să apar mai peste tot, m-a chemat un domn foarte important care se ocupa de BMW în România. Am purtat o discuție despre cum ar trebui să fie un motociclist vechi, să promovez niște motoare. Am primit un BMW nou, contract de imagine, pentru 1 an de zile.”, a mărturisit Dani Oțil, potrivit Click.