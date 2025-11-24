International

Scene teribile în Odesa. O grenadă a fost detonată într-un centru de recrutare

Scene teribile în Odesa. O grenadă a fost detonată într-un centru de recrutare
Explozia a avut loc în incinta centrului teritorial de recrutare și sprijin social din Odesa. Informația a fost confirmată de Direcția Principală a Poliției Naționale din regiune, potrivit Ukrinform. Poliția a anunțat că o persoană a murit și alta a fost rănită.

Explozie într-un centru de recrutare din Ucraina

Un videoclip apărut în spațiul public surprinde momentul deflagrației din interiorul Centrului teritorial de recrutare Suvorov. Secvențele arată cum explozia are loc chiar în timp ce personalul verifica bunurile bărbatului.

După detonare, încăperea a fost acoperită de fum, iar oamenii au fugit speriați. Persoana care a declanșat grenada a murit pe loc. Echipele de intervenție se află la fața locului, iar circumstanțele sunt investigate.

O altă explozie a fost provocată în Moscova

Duminică dimineață, Ucraina a lovit cu drone o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu și determinând trecerea la alimentarea de rezervă cu energie electrică și termică, potrivit declarațiilor guvernatorului regiunii, citate de Reuters și Kyiv Independent.

Guvernatorul Andrei Vorobiov a declarat că dronele au vizat centrala Șatura, aflată la aproximativ 120 de kilometri est de Kremlin.

„Unele dintre drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe teritoriul centralei. A izbucnit un incendiu la instalație. Acum este localizat”, a spus Vorobiov.

Trei transformatoare ale centralei electrice, fiecare cu o suprafață de aproximativ 65 de metri pătrați, au luat foc, potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență, citat de Kommersant. Guvernatorul Andrei Vorobiov a afirmat că a fost activată alimentarea de rezervă și că în zonă au fost instalate sisteme mobile de încălzire, în condițiile în care temperatura era în jur de zero grade.

Ucraina, plan comun de pace cu SUA

Între timp, Statele Unite și Ucraina anunță că au elaborat un „plan de pace actualizat și perfecționat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

Documentul reprezintă o versiune modificată a unui plan anterior conceput în timpul administrației Trump, considerat de Kiev și de aliații săi ca fiind prea favorabil Moscovei, notează Reuters.

