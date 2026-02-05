Scandalul „Sex and the City” reizbucnește. Chris Noth face dezvăluiri despre conflictul cu Sarah Jessica Parker

În universul serialului „Totul despre Sex” („Sex and the City”), relațiile dintre personaje au fost, timp de ani de zile, simboluri ale prieteniei și complicității. În spatele camerelor de filmat, însă, legăturile dintre unii actori par să fi devenit tensionate.

Actorul american Chris Noth a revenit recent în atenția publică după noi declarații despre colega sa de platou, Sarah Jessica Parker, în contextul disputelor apărute după lansarea serialului-continuare „And Just Like That”, notează Pagesix.com.

Chris Noth, cunoscut publicului pentru rolul lui Mr. Big, a declarat într-un interviu acordat publicației Daily Mail că s-a considerat norocos după ce personajul său a fost eliminat încă de la începutul serialului „And Just Like That”, lansat în decembrie 2021. Actorul a făcut afirmația în timp ce participa la Blue Jacket Fashion Show, organizat la New York.

Artistul a spus că eliminarea personajului său din poveste l-a făcut să se simtă bine, sugerând că nu regretă faptul că nu a avut un rol extins în producția care a continuat povestea serialului original. Serialul „And Just Like That” a fost intens comentat de fani și critici, iar reacțiile negative au apărut încă din primele episoade, înainte ca proiectul să fie încheiat anul trecut.

Declarațiile lui Noth vin într-un context tensionat, marcat de acuzațiile de agresiune sexuală formulate împotriva actorului la scurt timp după ieșirea sa din distribuția serialului. Noth a respins categoric aceste acuzații încă de la momentul apariției lor.

La momentul apariției acuzațiilor,Sarah Jessica Parker, alături de actrițele Cynthia Nixon și Kristin Davis, a transmis un mesaj comun în care își exprima solidaritatea cu femeile care au făcut publice acuzațiile împotriva actorului.

„Suntem profund întristate să auzim acuzațiile împotriva lui Chris Noth. Susținem femeile care au ieșit în față și și-au împărtășit experiențele dureroase. Știm că trebuie să fie un lucru extrem de dificil și le admirăm pentru acest gest”, au transmis cele trei actrițe într-un comunicat public.

Întrebat recent dacă mai are ceva de spus despre conflictul apărut între el și fostele colege, Chris Noth a răspuns că nu, adăugând că situația este încheiată.

În cadrul aceluiași eveniment, Noth a fost văzut în compania actorului Mario Cantone, care l-a interpretat pe Anthony Marentino în serialele „Sex and the City” și „And Just Like That”. Cantone a declarat că nu există tensiuni între el și Chris Noth.

Actorul a explicat că relația lor personală nu a fost afectată de controversele din jurul fostului coleg. „Tot ce pot să spun este că știu experiența mea. M-am bucurat să-l revăd”, a afirmat Cantone.

Chris Noth a precizat, de asemenea, că păstrează legătura cu actorul John Corbett, cunoscut pentru rolul lui Aidan Shaw. În plus, el a declarat că i-a transmis urări de „La mulți ani” actriței Kim Cattrall, care a avut la rândul său conflicte publice cu Sarah Jessica Parker.

Reprezentanții actriței Sarah Jessica Parker nu au oferit un punct de vedere oficial după solicitarea formulată de publicația Page Six.

În ultimele luni, Chris Noth a atras atenția și printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, interpretat de unii drept o critică la adresa lui Sarah Jessica Parker. Actorul a publicat o fotografie realizată în timpul unui antrenament, însoțită de mesajul: „La naiba cu Anul Nou – hai să mergem înainte!”.

În secțiunea de comentarii, un fan a sugerat că mesajul ar putea fi interpretat drept o referire la actriță și la un premiu primit de aceasta. Noth a răspuns afirmativ, ceea ce a amplificat controversele.

Ulterior, actorul a revenit asupra reacției sale printr-o altă postare pe Instagram. „Răspunsul meu spontan și ușor sarcastic la un comentariu de pe internet pare să fi creat o furtună într-un pahar cu apă. Nu este o știre”, a scris acesta.

Într-un interviu acordat podcastului „Really Famous with Kara Mayer Robinson”, actorul a susținut că Sarah Jessica Parker nu l-a contactat înainte de a transmite mesajul public de susținere pentru femeile care l-au acuzat.

„Declarația pe care au publicat-o — care, de fapt, a fost mai degrabă o formă de gestionare a imaginii — nu știu, a fost tristă, dezamăgitoare și surprinzătoare”, a afirmat Noth.

Actorul a adăugat că ar fi dorit să aibă ocazia să-și prezinte propria versiune a situației. „Ar fi trebuit să mă sune și să audă și partea mea. Mă cunoașteți de mulți ani și am lucrat împreună atâta timp”, a spus acesta.

Chris Noth a continuat explicând că ar fi considerat normal ca relația profesională și personală construită în timp să fie luată în calcul înaintea unui mesaj public. „Înțeleg, asta este mai hollywoodian decât Hollywood-ul. Dar înainte să faci o asemenea declarație, mă cunoști, ne știm de atâția ani, dă-mi un telefon ca să-ți pot spune exact ce s-a întâmplat. Asta nu s-a întâmplat și a fost păcat”, a afirmat actorul.

El a adăugat că, dacă situația ar fi fost inversă, ar fi procedat diferit. „Dacă ar fi fost invers, eu nu aș fi făcut asta”, a spus Noth, subliniind că reacția colegelor l-a afectat puternic. „A fost dureros și a influențat totul”, a explicat actorul.