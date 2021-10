Scandal uriaș în Parlament: Certificatul verde COVID-19, la un pas să devină LEGE. „Manipulare ordinară!”/„Să câștige o bucată de pâine!”/ „Ne-a luat Dumnezeu mințile?” LIVE TEXT

UPDATE 11: Vaccinul anti-COVID-19 nu vindecă, acuză AUR

„Vaccinul ăsta nu vindecă! Producătorii acestor vaccinuri spun că sunt experimentale! Din acest motiv, nu își asumă răspunderea”, a acuzat Claudiu Târziu. „Nu mă contraziceți pentru că vă contrazice realitatea. Cine spune că mint, să învețe să citească. Ați mai spus dvs o dată că mint și v-am arătat că nu mint niciodată.

Discriminarea prin certificatul verde trebuie oprită. De aceea, propunem să votați împotriva raportului de respingerea de la comisiile raportoare. Votați împotriva discriminării”, a mai adăugat senatorul AUR.

UPDATE 10: Restrângerea drepturilor nu se referă la substanță, ci la intensitate

Iulia Scântei, președinta Comisiei Juridice, PNL: „Astăzi este despre cum să trecem cât mai mulți în picioare, să ajungem la finalul pandemiei. Ce trebuie să facă Parlamentul într-o astfel de situație? Este vorba de mandatul și îndrumarea pe care ne-a dat-o chiar Comisia de la Veneția prin care s-a spus că toate Guvernele pot să ia măsuri pentru gestionarea pandemiilor și prin restricționare pentru o perioadă limitată. O lege organică vom vota astăzi.”

Iulia Scântei a precizat că restrângerea drepturilor se referă la grad și la intensitate, nu la substanță. Din sala Parlamentului se aud replici acide. „Vă rog să faceți liniște”, a subliniat Anca Dragu.

UPDATE 9: PSD va vota împotriva certificatului verde COVID-19 la locul de muncă

Streinu Cercel: „Votăm ca lumea să se vaccineze, vaccinul este sigur și nu pune probleme, dar în același timp suntem într-o criză sanitară. Legea de astăzi va avea consecințe, anume: dacă lumea va refuza să-și facă test pentru că nu va avea bani – de la companii de apă, la cei care strâng gunoiul – cu ce ne vom trezi? Simplu, cu gunoaie pe străzi pentru că vor fi dați afară, fără apă potabilă etc etc. Nu mai vorbesc de polițiști, pompieri. Instituțiile acestea sunt strategice pentru combaterea unei pandemii. Nu cumva este o fractură de logică? Chiar ne-a luat Dumnezeu mințile și nu mai înțelegem nimic? Eu am propus să stăm la masă și să discutăm.”

UPDATE 8: Din sală se aud replici și acuzații. Anca Dragu: „În sală sunt niște reguli după care vorbim! Nu v-am dat cuvântul. (…) Vorbiți la televizor”.

UPDATE 7: USR acuză dezinformarea

„Putem avea păreri diferite, dar haideți să nu dezinformăm! O cauză a acestei situații grave în care ne aflăm este tocmai fake-news-ul”, s-a exprimat un reprezentant al USR.

UPDATE 6: „Karma va funcționa și acum!”

„Nevinovații sunt pedepsiți, sunt puși la zid și trași la răspundere. UE a spus că acest certificat verde se utilizează DOAR între state și pentru a facilita transportul de medicamente. Nu la locul de muncă! Este un atentat la siguranța națională și împotriva românilor! Nu ați făcut niciun fel de dezbatere cu medici! Nu am văzut așa ceva. Nu am văzut medicamente, mărirea paturilor ATI în spitale, nici modernizarea spitalelor în ultimii 31 de ani, lucruri elimentare pentru a ajunge la impunerea certificatului verde. Din impotența dvs, vă răzbunați pe români”, a acuzat o senatoare AUR.

„Avem nevoie de doctori care să opereze și noi mergem să-u vaccinăm pe ăia care nu s-au îmbolnăvit? Spuneți-i lui Chițac să repare spitalul! Nu este niciun șantier, nu e nimic, nu se face nimic, dar puneți beculețe de Crăciun. Cereți ajutor AUR, că o să venim cu sape și mături să vă ajutăm”, a acuzat un alt reprezentat al aceluiași partid.

UPDATE 5: Daniel Fenechiu, PNL: „Nu facem teste, nu facem experimente. Pur și simplu luăm măsuri pentru sănătatea oamenilor. PNL va susține acest proiect de lege. Dacă poate fi îmbunătățit, se va întâmpla în Camera Deputaților. Acest certificat verde este un prim pas foarte important. Veți vedea când vor dispărea aceste manipulări ordinare pe care unii colegi le fac.”

UPDATE 5: Diana Șoșoacă a făcut la rândul său, mai multe acuzații referitoare la încălcarea Constituției. În cele din urmă, microfonul acesteia a fost tăiat întrucât timpul de exprimare i-a expirat.

UPDATE 4: Senator USR: „Chiar nu e momentul să fim divizați. Eu zic că în pandemie suntem împreună, și în România, și în Parlament. Noi facem aici circ, vorbim despre vaccin experimental. Peste 500 de decese doar în ultimele 24 de ore. Constitutia constata dreptul la sanatate. Suntem in Parlamentul României să facem legi pentru români”.

UPDATE 3: Scandal de zile mari în Parlament! Senatorii AUR fac gălăgie în sală

Aceștia acuză impunerea certificatului verde COVID-19 la locul de muncă pe baza unui „vaccin experimental”.

UPDATE 2: Preşedintele Comisiei de sănătate, Adrian Streinu-Cercel, a semnalat că situația românilor care au trecut prin boală asimptomatică nu este reglementată în proiectul legislativ.

UPDATE 1: Sorin Mateescu a precizat că proiectul legislativ în cauză îngrădește dreptul la muncă a românilor. De asemenea, senatorul AUR susține că testele trebuie să fie suportate de bugetul de stat.

Știre inițială: În Parlamentul României, senatorii dezbat proiectul de lege prin care se condiționează prestarea activității la locul de muncă de certificatul verde COVID-19. Potrivit inițiatorilor de la PNL și UDMR, angajații trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: trecerea a cel puţin 10 zile de la vaccinarea cu schema completă împotriva virusului SARS-CoV-2; trecerea prin boală şi încadrarea între a 15-a şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu acest virus şi rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR (valabilitate 72 ore) sau antigen rapid (48 de ore).

Proiectul de act normativ prevede că personalul unităţilor sanitare publice şi private, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, din cadrul caselor de asigurări de sănătate, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi unităţilor subordonate, precum şi din cadrul laboratoarelor de analize medicale este obligat să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19.

Printr-un amendament, a fost adăugat personalul unităţilor de asistenţă medicală profilactică şi curativă şi persoanele fizice care activează ca furnizori de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente.

„Dispoziţiile (…) se aplică şi autorităţilor, instituţiilor publice şi de interes public, de utilitate publică şi celorlalte unităţi publice, centrale şi locale, regiilor autonome, operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan. În cadrul entităţilor publice şi private, obligaţia prezentării certificatului digital al UE privind COVID-19 revine membrilor Camerei Deputaţilor şi ai Senatului, persoanelor care ocupă funcţii publice sau de demnitate publică, precum şi tuturor categoriilor de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul respectivelor entităţi”, se arată în amendamentele adoptate de Comisia Juridică și Comisia de Sănătate, marți.

Preşedintele Comisiei juridice, Iulia Scântei, a menţionat că şi vizitatorii acestor instituţii trebuie să se supună aceloraşi reguli.

Costurile privind activitatea de testare pentru virusul SARS-CoV-2 sunt suportate de către personalul unităţilor publice, de membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului, de persoanele care ocupă funcţii publice sau de demnitate publică, de persoanele fizice – furnizori de servicii medicale, de dispozitive şi de medicamente. Pentru personalul din cadrul unităţilor publice şi private care face dovada unei afecţiuni ce reprezintă contraindicaţie la vaccinare şi e stabilită de un medic de specialitate conform normelor medicale în vigoare, activitatea de testare se organizează cu suportarea costurilor de către angajator. Pentru unităţile private, costurile privind activitatea de testare pentru virusul SARS-CoV-2 sunt suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora, se mai arată în propunerea legislativă amendată în comisiile de specialitate ale Senatului.

Potrivit unui amendament al lui Florin Cîţu însuşit de comisie, suspendarea de drept nu operează sau, după caz, încetează în cazul persoanei vaccinate cu cel puţin o doză de vaccin. În acest caz persoana vaccinată beneficiază de testarea gratuită la locul de muncă exclusiv până la încheierea la termen a schemei complete de vaccinare, având obligaţia încheierii schemei complete în termenul stabilit de normele medicale. Dovada efectuării primei doze de vaccin se face cu adeverinţa de vaccinare.