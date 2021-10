Exclusiv. De-ale lui Șoșoacă! Cum intră senatoarea în restaurant fără certificat verde? Răspunsul e halucinant. VIDEO

Chestionată de jurnaliștii Robert Turcescu și Dan Andronic cum va rezolva problema accesului în diferite locuri din moment ce nu are certificat verde (mai puțin în Parlament, unde au acces inclusiv nevaccinații), politiana exclusă din AURa explicat strategia ingenioasă la care s-a gândit.

Șoșoacă: Am scos Constituția României și am pus-o pe masă

„Mi s-a cerut într-un restaurant în Craiova pașaportul de vaccinare. Am scos Constituția României și am pus-o pe masă. Doamna chelneriță se uită, zice: Ce e aia? Zic: Constituția României. Ea: Ce e aia? Cam aceasta e problema de la vârf până jos. Noua HG nu a intrat în vigoare, atenție! (…) Restrângerea de drepturi și libertăți nu poate fi făcută de un guvern interimar. Cine nu știe drept constituțional să-și cumpere”, a subliniat Diana Șoșoacă.

Versiunea integrală a unui podcast exploziv poate fi vizionată aici: